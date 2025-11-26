スヌーピーのトラベルエコバッグがもらえる！ nishikawa“ウィンターキャンペーン”開催
寝具メーカー「nishikawa」は、12月3日（水）から、スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』デザインの商品を対象に、「SNOOPY 2025 ウィンターキャンペーン」を全国の店舗および公式オンラインストアで実施する。
【写真】耳が動いてかわいい！ スヌーピーの「オリジナルトラベルエコバッグ」
■寒い日もスヌーピーと快適に
今回開催される「SNOOPY 2025 ウィンターキャンペーン」は、期間中に『PEANUTS』関連商品を5500円以上購入した人に「スヌーピーデザインのオリジナルトラベルエコバッグ」をプレゼントする企画（価格は税込）。
バッグは、スヌーピーの耳が動くデザインのかわいさとキャリーバッグに付けられる便利さを兼ね備えた、旅行はもちろん普段の買い物などでも活躍する仕様が魅力だ。
ちなみに「nishikawa」の2025年秋冬シーズンのベッドアイテムには、スヌーピーやパジャマ姿の仲間たちをあしらった「Good night」シリーズが新登場しているほか、フードにスヌーピーの耳が付いた着る毛布などが展開されており、冬の寒い日でもスヌーピーたちと快適に過ごせるラインナップがそろっている。
【写真】耳が動いてかわいい！ スヌーピーの「オリジナルトラベルエコバッグ」
■寒い日もスヌーピーと快適に
今回開催される「SNOOPY 2025 ウィンターキャンペーン」は、期間中に『PEANUTS』関連商品を5500円以上購入した人に「スヌーピーデザインのオリジナルトラベルエコバッグ」をプレゼントする企画（価格は税込）。
ちなみに「nishikawa」の2025年秋冬シーズンのベッドアイテムには、スヌーピーやパジャマ姿の仲間たちをあしらった「Good night」シリーズが新登場しているほか、フードにスヌーピーの耳が付いた着る毛布などが展開されており、冬の寒い日でもスヌーピーたちと快適に過ごせるラインナップがそろっている。