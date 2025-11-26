USJ、来年1．30から「クールジャパン」開催！ 『フリーレン』『呪術』『コナン』など5作品を展開
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年1月30日（金）から、日本発の世界的人気エンターテイメント作品の“超リアル”な世界に全身で飛び込むことができるスペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」を開始。本イベントには、『名探偵コナン』『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』、東野圭吾原作の『マスカレード』シリーズ、『モンスターハンターワイルズ』の5大作品が一堂に集結する。本パークが『葬送のフリーレン』とコラボレーションするのは今回が初となる。
【写真】フリーレン、フェルン、シュタルクがかわいい！ 今回公開された『葬送のフリーレン』ティザービジュアル
■『フリーレン』はティザービジュアルが公開
今回「ユニバーサル・クールジャパン 2026」で楽しめる、5大作品が一挙発表。『モンスターハンターワイルズ』のレストラン「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」がすでに始まっているほか、1月30日（金）から「名探偵コナン・ワールド」、『呪術廻戦』のシアター・ショー・アトラクション「呪術廻戦・ザ・リアル4-D」と、『マスカレード』シリーズ参加型リアル・ミステリーショー「狙われた仮面舞踏会」が始まり、初夏頃に『葬送のフリーレン』が登場するというスケジュールだ。
「名探偵コナン・ワールド」では、リアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ」、ストーリー・ライド「名探偵コナン×ストーリー・ライド」、エンターテイメント・レストラン「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」を実施。
『呪術廻戦』からは「呪術廻戦・ザ・リアル 4-D」とストーリー・ライド「呪術廻戦×ストーリー・ライド」が登場する。
さらに初夏頃には、『葬送のフリーレン』が初めてパークに登場。発表に併せ、今回フリーレン、フェルン、シュタルクのコラボティザービジュアルが公開された。アトラクションなどの詳細は後日発表される。
それから究極の参加型リアル・ミステリーショー「狙われた仮面舞踏会」は、2年連続での開催が決定。今回は、仮面舞踏会の本場「ベネチア」を感じる「ボルペティのトマトクリーム煮込み」や「サルシッチャとキャベツのラグー」などの料理を取り入れたオードブルからビュッフェ、デザートまで全てのメニューをリニューアルして展開する。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クールジャパン 2026」のスケジュールは以下の通り。
・『名探偵コナン』【開催期間： 2026年1月30日（金）〜6月30日（火）】
緊迫感MAXの謎解き体験で、あのコナンの世界を全身で体感する「名探偵コナン・ワールド」を、今年に引き続き2026年も開催します
・『呪術廻戦』【開催期間：2026年1月30日（金）〜2026年8月18日（火）】
世界中で驚異的ヒットを記録し2026年1月8日からTVアニメ第3期「死滅回游 前編」の放送も開始となる『呪術廻戦』の世界を全身で体感できるシアター・ショー・アトラクション「呪術廻戦・ザ・リアル4-D」が、完全新作ストーリーで復活。
・『葬送のフリーレン』【2026年初夏頃の開催を予定】
国内外の幅広いファンから絶大な人気を誇り、2026年1月16日から第2期が放送されるテレビアニメ『葬送のフリーレン』と、パークとの初コラボレーションが実現します。
・「東野圭吾原作『マスカレード』シリーズ」【開催期間：2026年1月30日（金）〜2026年6月30日（火）】
日本が誇るミステリー作家・東野圭吾原作『マスカレード』シリーズとの2年連続のコラボレーション。大好評の参加型リアル・ミステリーショー「狙われた仮面舞踏会」を、2026年も開催。今回は、本格ビュッフェを本場「ベネチア」を感じる料理を取り入れたメニューにリニューアル。
・『モンスターハンターワイルズ』【開催期間：開催中〜2026年5月17日（日）】
大ヒットゲーム『モンスターハンターワイルズ』の作品初の世界観レストラン「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」が現在開催中。
書・紫舟
原作／青山剛昌｢名探偵コナン」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）
（C） 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
（C）東野圭吾／集英社
（C）CAPCOM
Universal elements and all related indicia TM ＆（C） 2025 Universal Studios. All rights reserved.
