WEST.主催野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』全出演アーティスト全曲計9時間超放送・配信
10月12日・13日に大阪・万博記念公園で開催されたWEST.主催による初の野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』全出演アーティストのパフォーマンスが、WOWOWで計9時間超えにわたり放送・配信される。
『WESSION FESTIVAL 2025』
WOWOWの音楽番組『WESSION』発のイベントとして行われた同フェス。DAY1(12月20日18:30〜放送・配信)は、WEST.、 Lucky Kilimanjaro、アイナ・ジ・エンド、Saucy Dog、サンボマスター、オープニングゲストとして横山裕と石原慎也が出演。DAY2(26年1月25日17:00〜放送・配信)は、WEST.、MONGOL800、eill、wacci、Little Glee Monster、ウルフルズが登場した。
これに加え、WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番が、26年2月に放送予定だ。
さらに、『WESSION』の番組開始から『WESSION FESTIVAL2025』まで、約半年間にわたる活動を収めたアフターパンフレットが、12月18日15時からWOWOW百貨店で受付開始。番組収録現場やフェスでのオフショットのほか、メンバーによる座談会などが収録されている。
そして、『WESSION FESTIVAL 2025』のオフィシャルグッズ事後物販は、11月30日まで期間限定で行われている。
○DAY1セットリスト
◆WEST.（オープニング）
ええじゃないか
◆横山裕（オープニングゲスト）
ロックスター
ど真ん中 with WEST.
ズンドコパラダイス with WEST.
◆石原慎也（オープニングゲスト）
虹をかける僕ら with WEST.
◆Lucky Kilimanjaro
エモめの夏
350ml Galaxy
HOUSE
ひとりの夜を抜け
はるか吠える
踊りの合図
Dancers Friendly
楽しい美味しいとりすぎてもいい
踊るしかないじゃん！with WEST.
Burning Friday Night with WEST.
◆アイナ・ジ・エンド
Poppin' Run
ZOKINGDOG
Love Sick
Entropy
サボテンガール
星の雨 with WEST.
革命道中 - On The Way with WEST.
◆Saucy Dog
シンデレラボーイ
優しさに溢れた世界で
雷に打たれて
現在を生きるのだ。
いつか
◆サンボマスター
青春狂騒曲
ヒューマニティ！
できっこないを やらなくちゃ
とまどうほどに照らしてくれ
世界はそれを愛と呼ぶんだぜ
週刊うまくいく曜日 with. WEST
花束 with WEST.
◆WEST.
しあわせの花
超きっと大丈夫
SOUTH WEST BEACH!!
WESTraight
YSSB
しらんけど
バニラかチョコ
ANS
証拠
僕らの理由
ムーンライト
アンジョーヤリーナ
◆ALL LINE UP
ええじゃないか
○DAY2セットリスト
◆MONGOL800
SOUTH WEST BEACH!! with WEST.
PARTY
OKINAWA CALLING
TRY ME 〜私を信じて〜
小さな恋のうた
少年時代
あなたに with WEST.
DON'T WORRY BE HAPPY with WEST.
◆eill
ACTION
FAKE LOVE/
罠
ブルームーン with WEST.
革命前夜
WE ARE
フィナーレ。
ここで息をして with WEST.
◆wacci
別の人の彼女になったよ
涙腺 with WEST.
恋だろ with WEST.
あじわい
最上級
大丈夫
◆Little Glee Monster
Join Us!
For Decades
ギュッと
夢じゃないならなんなのさ
WONDER LOVER
だから、ひとりじゃない
パロディ with WEST.
世界はあなたに笑いかけている with WEST.
◆ウルフルズ
ガッツだぜ!!
バカサバイバー
おっさんのダンスが変だっていいじゃないか！
笑えれば
バンザイ〜好きでよかった〜
ウェッサイソウル！ with WEST.
ええねん with WEST.
◆WEST.
しあわせの花
超きっと大丈夫
Mixed Juice
WESTraight
YSSB
しらんけど
バニラかチョコ
あなたへ
証拠
ハート
ムーンライト
アンジョーヤリーナ
◆ALL LINE UP
ええじゃないか
【編集部MEMO】
「このまま、終わってたまるか!」という重岡大毅の声で始まったのが、最期の曲「ええじゃないか」。オールキャストがステージに集結して祭り騒ぎに。曲中には打ち上げ花火220発のサプライズがあり、客席から歓声が上がった。ステージの上も客席も幸せそうな笑顔と、全力を出し切った充実感で満たされていた。
