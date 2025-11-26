10月12日・13日に大阪・万博記念公園で開催されたWEST.主催による初の野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』全出演アーティストのパフォーマンスが、WOWOWで計9時間超えにわたり放送・配信される。

『WESSION FESTIVAL 2025』

WOWOWの音楽番組『WESSION』発のイベントとして行われた同フェス。DAY1(12月20日18:30〜放送・配信)は、WEST.、 Lucky Kilimanjaro、アイナ・ジ・エンド、Saucy Dog、サンボマスター、オープニングゲストとして横山裕と石原慎也が出演。DAY2(26年1月25日17:00〜放送・配信)は、WEST.、MONGOL800、eill、wacci、Little Glee Monster、ウルフルズが登場した。

これに加え、WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番が、26年2月に放送予定だ。

さらに、『WESSION』の番組開始から『WESSION FESTIVAL2025』まで、約半年間にわたる活動を収めたアフターパンフレットが、12月18日15時からWOWOW百貨店で受付開始。番組収録現場やフェスでのオフショットのほか、メンバーによる座談会などが収録されている。

そして、『WESSION FESTIVAL 2025』のオフィシャルグッズ事後物販は、11月30日まで期間限定で行われている。

○DAY1セットリスト

◆WEST.（オープニング）

　ええじゃないか

◆横山裕（オープニングゲスト）

　ロックスター

　ど真ん中 with WEST.

　ズンドコパラダイス with WEST.

◆石原慎也（オープニングゲスト）

　虹をかける僕ら with WEST.

◆Lucky Kilimanjaro

　エモめの夏

　350ml Galaxy

　HOUSE

　ひとりの夜を抜け

　はるか吠える

　踊りの合図

　Dancers Friendly

　楽しい美味しいとりすぎてもいい

　踊るしかないじゃん！with WEST.

　Burning Friday Night with WEST.

◆アイナ・ジ・エンド

　Poppin' Run

　ZOKINGDOG

　Love Sick

　Entropy

　サボテンガール

　星の雨 with WEST.

　革命道中 - On The Way with WEST.

◆Saucy Dog

　シンデレラボーイ

　優しさに溢れた世界で

　雷に打たれて

　現在を生きるのだ。

　いつか

◆サンボマスター

　青春狂騒曲

　ヒューマニティ！

　できっこないを やらなくちゃ

　とまどうほどに照らしてくれ

　世界はそれを愛と呼ぶんだぜ

　週刊うまくいく曜日 with. WEST

　花束 with WEST.

◆WEST.

　しあわせの花

　超きっと大丈夫

　SOUTH WEST BEACH!!

　WESTraight

　YSSB

　しらんけど

　バニラかチョコ

　ANS

　証拠

　僕らの理由

　ムーンライト

　アンジョーヤリーナ

◆ALL LINE UP

　ええじゃないか



○DAY2セットリスト

◆MONGOL800

　SOUTH WEST BEACH!! with WEST.

　PARTY

　OKINAWA CALLING

　TRY ME 〜私を信じて〜

　小さな恋のうた

　少年時代

　あなたに with WEST.

　DON'T WORRY BE HAPPY with WEST.

◆eill

　ACTION

　FAKE LOVE/

　罠

　ブルームーン with WEST.

　革命前夜

　WE ARE

　フィナーレ。

　ここで息をして with WEST.

◆wacci

　別の人の彼女になったよ

　涙腺 with WEST.

　恋だろ with WEST.

　あじわい

　最上級

　大丈夫

◆Little Glee Monster

　Join Us!

　For Decades

　ギュッと

　夢じゃないならなんなのさ

　WONDER LOVER

　だから、ひとりじゃない

　パロディ with WEST.

　世界はあなたに笑いかけている with WEST.

◆ウルフルズ

　ガッツだぜ!!

　バカサバイバー

　おっさんのダンスが変だっていいじゃないか！

　笑えれば

　バンザイ〜好きでよかった〜

　ウェッサイソウル！ with WEST.

　ええねん with WEST.

◆WEST.

　しあわせの花

　超きっと大丈夫

　Mixed Juice

　WESTraight

　YSSB

　しらんけど

　バニラかチョコ

　あなたへ

　証拠

　ハート

　ムーンライト

　アンジョーヤリーナ

◆ALL LINE UP

　ええじゃないか



【編集部MEMO】

「このまま、終わってたまるか!」という重岡大毅の声で始まったのが、最期の曲「ええじゃないか」。オールキャストがステージに集結して祭り騒ぎに。曲中には打ち上げ花火220発のサプライズがあり、客席から歓声が上がった。ステージの上も客席も幸せそうな笑顔と、全力を出し切った充実感で満たされていた。