静岡県内企業の2025年の冬のボーナス予想が発表され、1人あたりの支給額は前の年に比べ2，1%増える見通しとなりました。

【動画】県内企業冬ボーナス 1人あたり39万6700円、前年比2.1%増の見通し＝静岡経済研究所

静岡経済研究所によりますと、2025年の冬のボーナス予想は1人あたり39万6700円で、前の年に比べて2.1%増加する見通しだということです。

企業の規模別にみると、従業員30人以上では前年比4.0%プラスの47万3700円、従業員29人以下では前年比0.9%プラスの27万7300円と予想されています。

静岡経済研究所は全体的に増加となった背景について、いわゆるトランプ関税の影響などで輸出企業の業績が下押しとなったものの、安定した国内需要や価格転嫁の浸透により業績が維持されたことをあげています。

また、物価高を背景とした賃上げ要求の高まりなども影響していると分析しています。

また、ボーナス支給対象者は前の年から1万8000人ほど増える見込みで、全体のボーナス支給総額は5288億円と、前の年に比べて3.5%上回る予想となっています。