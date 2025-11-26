Saucy Dog、新曲「エデンの部屋」MVを今夜プレミア公開 9thミニアルバム『カレーライス』の詳細も発表
ロックバンド・Saucy Dogの新曲「エデンの部屋」のミュージックビデオが、きょう26日午後8時よりYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。
【動画】ポップな映像作品に注目！Saucy Dog、新曲「エデンの部屋」ミュージックビデオ
「エデンの部屋」は、19日に配信リリースされた新曲。ミュージックビデオの監督は、「結」「あぁ もう。」「魔法にかけられて」「魔法が解けたら」「スパイス」などを手がけてきた吉田卓功氏が務めており、歌詞の世界観を生かしたポップな映像作品に仕上がっている。
Saucy Dogは12月17日に9thミニアルバム『カレーライス』をリリースすることも決定している。同作には「エデンの部屋」や、映画『クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』主題歌「スパイス」、『第105回全国高校ラグビー大会』テーマソング「オレンジ」、映画『恋に至る病』主題歌「奇跡を待ってたって」など全7曲と、CD限定ボーナストラック「愛しい日々よ」を収録する。
また、Saucy Dogは2026年1月4日に京セラドーム大阪での単独公演『Saucy Dog DOME LIVE 2026「A NEW DAWN」』を控えており、年明けの大舞台に向けた注目度も高まっている。
