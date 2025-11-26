話したくなる腕時計トリビア 第56回 世界五大時計ブランド、全てわかる?
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
世界五大時計ブランドといえば、「パテック フィリップ」、「オーデマピゲ」、「ヴァシュロンコンスタンタン」、「ブレゲ」ともう一つは何?
時計業界において、その卓越した技術と高級感で「パテック フィリップ」と「オーデマピゲ」、「ヴァシュロンコンスタンタン」の3つのブランドは、「世界三大時計ブランド」に数えられます。
「世界五大時計ブランド」と言えば、上の3つのブランドに追加して「ブレゲ」ともう一つブランドが挙げられます。残りの1つのブランドはなんでしょうか？
――世界五大時計ブランド、全てわかる？
正解はこちら
【答え】A.ランゲ＆ゾーネ
A.ランゲ＆ゾーネ「ランゲ1」
世界五大時計ブランドは、世界3大時計ブランドにブレゲとA.ランゲ＆ゾーネを足した5つのブランドです。
A.ランゲ＆ゾーネは1845年にドイツのグラスヒュッテで創業した、歴史のあるブランドです。第二次世界大戦後にブランドが一旦消滅しましたが、1994年に復活しました。
A.ランゲ＆ゾーネ「グランドアーケード」
A.ランゲ＆ゾーネの特徴は、マニュファクチュール体制の徹底にあります。各モデル専用のムーブメントを製造し、外注することの多いひげゼンマイを自社製造に着手しています。さらに、すべてのムーブメントは一度組み立てた後、分解して徹底的に手作業で仕上げを施し、再度組み立てる「二度組み」工程を経ています。ブランドとしてのこだわりや技術力の高さが伺えます。
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら
