政治団体「チームみらい」党首で参議院議員の安野貴博氏（34）の妻で、編集者の黒岩里奈さんが、25日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。夫からのプロポーズについて明かした。

今回は「有名人の妻大集合SP！」。有名人の妻たちが夫の素顔を暴露した。

黒岩さんは、安野氏に対し「いまだに根に持っていることがあって…」と話した。「そろそろ結婚するかな、っていうタイミングで『どんなプロポーズがいい？』って言われたので、ベタに゛パカッ゛がやってほしい、って言ったんですよ」と、ひざまずいて婚約指輪が入ったケースを開けて見せてくれることを期待したという。

「『分かった。ちょっと準備するから時間かけてやるわ』と言うから、どんな感じなんだろう、それこそサプライズでもするかなと思っていたら…」と言った。「ある日、汚い部屋の真ん中で、電気を消されて、パソコンをパカッて開けて」。それを聞いた出演者たちは一斉に驚きの表情。さらに黒岩さんが「パソコンに100ページくらいの゛結婚における提案書゛がブワーっと書いてあった」というと、スタジオはどよめきと笑いに包まれた。「そこに『こういう家庭を築きます』というのが100ページくらい。だれが見るの、っていう感じです」と続けた。

MCの明石家さんま（70）が「何日間も書いてたんだ。うれしくないな〜」と言うと、黒岩さんも「うれしくない、って思って」と話した。