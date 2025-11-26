女優の平愛梨（40）が、25日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。夫のサッカー日本代表長友佑都（39＝FC東京）の試合を見て、アドバイスしていることを明かした。

今回は「有名人の妻大集合SP！」。有名人の妻たちが夫の素顔を暴露した。

長友とは家庭でもサッカーの話しをするという。「試合を見て、『どうだった？』って聞かれるんで。思ったことをなんでも言います」と話した。

MCの明石家さんま（70）に「全試合、見るのか？」と聞かれると、「長友さんが出る試合は全部見ます」。さらにさんまが「“どうだった？”って、サッカーを分からないあなたに？」と聞くと、「何も分からないのに」と答えた。

「昔のインテルに行ったときの映像を突然私に送ってきて。それを私がお風呂につかりながら一生懸命見て。『どうだった』って言うから…」と言い、「なんかすごくボール好きの犬みたいだった」感想を話したという。すると、さんまも出演者も大爆笑。そして「よう、だんな、あんたと結婚してるな」。平は「え？」。さんまが「ずっと追いかけてるっていうことやな？」とあらためて聞くと、平も「ボール好きの犬がワシャワシャワシャって…」と再び繰り返して、出演も大爆笑。

平は「でも、それもすごいな、っと思って。（長友に）『今と比べてどうなの』って言われて、なんか、体が硬くて。昔はフニャフニャしてたんだけど。今、すごい硬くから、もっとこういう動きをしたら、って言ったら『どう動くの？』って言うから、動きも教えて」。その後、さんまを相手に「しなやかにするには上半身と別に動くイメージにして」と実際に披露。ただ、さんまには「ごめん、サッカー選手、こんな動きおかしい」とツッコまれた。