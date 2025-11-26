ガールズグループILLIT（アイリット）が25日、ファーストシングル「NOT CUTE ANYMORE」に合わせ、ポップアップストアをオープンした。韓国メディアが報じた。

大手エンターテインメント企業HYBE MUSIC傘下ビリーフラボは、25〜30日の6日間、ソウル市内で開催することを発表した。初日の25日には、長い列ができるほど、盛況だった。

韓国メディアOSENは26日「NOT CUTEバージョンのコンセプトフォト中のオフィス雰囲気をそのまま具現し、訪問客に特別な経験をプレゼントしている。無彩色のオフィスのあちこちにキッチュなアイテムでポイントを与えて見る楽しさを加えた。ここで英国ファッションブランド『Ashley Williams』とコラボした実物アルバムと手鏡、マグネチックカードホルダーと『Little Mimi』バージョンのマーチバンのキーリングチェーン人形を連想させる衣類など多様なマーチに出会うことができる」と紹介した。

同会場では、ILLETの「NOT CUTE ANYMORE」をユニークに楽しめるイベントも満載だ。ILLETに応援の言葉を伝えるメッセージゾーン、清音ゾーン、フォトブース、ラッキードローなどが設けられた。ポップアップ内のカフェでは、メンバー別の個性が盛り込まれたスペシャルデザートを購入する際、未公開フォトカード、ミニポスター、カップホルダーなどを贈呈する。

一方、新シングルは発売初日から熱い反応を得ている。シングルと同名のタイトル曲は、AWAリアルタイム急上昇チャートで1位、韓国の音源サービス・メロンのホット100でも1位となった。他にも10カ国以上の国と地域のiTunes（アイチューンズ）「トップソング」チャートにも入った。