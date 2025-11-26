¡ÚÆüËÜÆÈ¼«¤Î²÷µó¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡ØÌÀÆü¤Ê¤Ë½Áö¡Ù50¼þÇ¯µÇ°È×¤¬12/24¥ê¥ê¡¼¥¹
1975Ç¯8·î25Æü¤ÎÁ´ÊÆ¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡ÊBruce Springsteen¡Ë¤Î¶â»úÅã¡ØÌÀÆü¤Ê¤Ë½Áö¡ÊBorn To Run¡Ë¡Ù¤Î50¼þÇ¯µÇ°È×¤¬¡¢ÆüËÜÆÈ¼«´ë²è¤È¤·¤Æ2025Ç¯12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£À¤³¦½é¤ÎSACD¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡ÉBorn To Run Tour¡É¤è¤ê¡¢1975Ç¯12·î12Æü¤ËNY½£¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÂç³ØC.W.¥Ý¥¹¥È¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ë¡¦¥é¥¤¥ô¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¿¤¬³¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIn Harmony 2¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ÖMy Hometown¡×¤ÎBÌÌ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥Þ¥ë¥Á¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÏ¿²»¤µ¤ì¤¿¹â²»¼Á¥é¥¤¥ô¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡£
ÅöÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤Î¡ØÌÀÆü¤Ê¤Ë½Áö¡Ù¤«¤é6¶Ê¤òÈäÏª¡£¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤Ë¤è¤ë¡ÖÎÞ¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥í¡¼¥É¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥¤¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¤Î½é±é¡¢°µ´¬¤Î¡Ö¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ä¡ÖQuarter to Three¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡¢¼ã¤¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÈE¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÇ®ÎÌ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£²»¸»¤Ï24¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òºÇ¿·µ»½Ñ¡É¥×¥é¥ó¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥×¥í¥»¥¹¡É¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ´¹¤·¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ë¥È¥·¥é¡¼¤¬¿·¤¿¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÃ´Åö¡£Á¯ÅÙ¤ÈÌÀÎÆ¤µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç²áµî5²ó¤·¤«±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ä¶¥ì¥¢¤Ê¥«¥ô¥¡¡¼¡¢¥·¥å¥ì¥ë¥º¤Î¡ÖSha-La-La¡×¤â¥¢¥ó¥³¡¼¥ë²»¸»¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏBorn To Run¥Ä¥¢¡¼¤Ç4²óÈäÏª¤µ¤ì¡¢1975Ç¯12·î12Æü¤Î¸ø±é°Ê¹ß¡¢2019Ç¯¤Þ¤Ç44Ç¯´Ö±éÁÕ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤À¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò½é¤Î7¥¤¥ó¥Á»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤ÇÉü¹ï¡£ÆüËÜÈ×½éÈÇLP¤òÆ§½±¤·¤¿¡É¾å¤«¤éÈï¤»¤ëÆÃ¼ìÂÓ¡É¤òºÆ¸½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥ì¥â¥ó¥º¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¯¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³«¤³¨ÊÁ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÉõÆþ¤¹¤ë¡£ÆüËÜÈ×¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¸Þ½½ÍòÀµ»á¤Î²òÀâ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥«¥Ã¥¯¥ë»á¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹Í»¡¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ë¥¬¥ó»á¤Î¥é¥¤¥ôÈ×²òÀâ¡¢»°±ºµ×»á¤Î¡ÖÌõ¼Ô¥Î¡¼¥È¡×¡¢1975Ç¯¤ÎBORN TO RUN TOURÆüÄø¤ä¼ç¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¢¥é¥¤¥ôMCÌõ¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
50¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤ÎÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¡É¥Ü¥¹¡É¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
7¥¤¥ó¥Á»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó
¡ØÌÀÆü¤Ê¤Ë½Áö¡Ê50¼þÇ¯µÇ°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù
2025Ç¯12·î24ÆüÈ¯Çä¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§6,600±ß
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¿SACD-HYBRID+2CD (3ËçÁÈ)¡¿7¥¤¥ó¥Á»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡¿¹âÉÊ¼ÁBlu-specCD2(Disc2&3)¡¿²òÀâ¡¦²Î»ì¡¦ÂÐÌõÉÕ
¡üÆüËÜÆÈ¼«´ë²è3ËçÁÈ7¥¤¥ó¥Á»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡Ê¤³¤³ÆüËÜ¤Î¤ßµöÂú¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÈ×¡Ë
¡üÀ¤³¦½é¡ª¡ØÌÀÆü¤Ê¤Ë½Áö¡ÙSACD-HYBRID²½
¡üºÇ¶¯¥é¥¤¥ô¡ª ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï1975Ç¯12·î12Æü¸ø±é¤Î¥Õ¥ë¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½éÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ýÆÃÅµ¡§Born To Run¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉõÆþ
¡ýÁ´40PÆüËÜÈÇ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢£50Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Í§¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾È×¡½¡½¡½ ¸Þ½½ÍòÀµ
¢£¥Ö¥ë¡¼¡¦¥«¥é¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤ÎÅÜ¤ê¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤¿Ì¾¶Ê¡ÖBorn To Run¡×¡½¡½¡½ ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥«¥Ã¥¯¥ë
¢£Post Dome, C.W. Post College Greenvale, NY 12/12/1975¡½¡½¡½ ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ë¥¬¥ó
¢£Ìõ¼Ô¥Î¡¼¥È¡Á¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡ØÌÀÆü¤Ê¤Ë½Áö¡Ù¡½¡½¡½»°±ºµ×
¢£1975 BORN TO RUN TOUR DATE¤È¼ç¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¢£±Ñ»íÂÐÌõ
¢£¥é¥¤¥ôMCÉôÊ¬Ìõ
