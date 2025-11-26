【バスケ日本代表】Bリーグ参戦1年目の富永啓生をホーバスHCが評価「彼はまだ上手になる」



【動画】富永啓生をホーバスHCが評価｜https://youtu.be/MPxrULUwprw

いよいよW杯出場をかけた戦いが始まる、バスケットボール男子日本代表。

アジア地区予選Window1は台湾とホーム・アウェーで1戦ずつ行われる。

今回招集されたのは20名。

アジアカップでの海外の大学に通う若手を中心としたメンバーから、今回は経験のあるPGを中心にBリーグの選手のみでの構成となった。

中でも注目はBリーグ参戦1年目、日本屈指のシューター・富永啓生（24）だ。

今季はここまで全試合スタメン出場、武器であるスリーポイントは成功率37％、平均得点では日本選手の中でトップに位置している。（11月19日時点）

8月のアジアカップでは厳しいマークにあい、準々決勝進出をかけたレバノン戦はFG 11％（1/9）の7得点に終わった。

Bリーグでも同じように毎試合徹底されたディフェンスを受けるが、その面でまだまだ成長しなければならないと向上心を見せている。

トム・ホーバスHCが掲げるバスケには富永のシュート力は重要な要素の1つ。

今大会ではどのようなパフォーマンスを見せてくれるか注目だ。