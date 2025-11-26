具入りラー油の辛みと食感がアクセント！「キャベツミルクスープ」
クリームコーン缶で簡単アレンジ！低カロリーの「かぼちゃのチーズコーンスープ」
具だくさん＆栄養たっぷりなのに、低カロリーの「太らないスープ」
太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■具入りラー油をアクセントに
キャベツミルクスープ
［1人分 86kcal 塩分1人分1.4g］
◆材料(2人分)
キャベツ 3枚
水 2カップ
顆粒スープの素 小さじ1
塩、こしょう 各少々
牛乳1/2カップ
具入りラー油 小さじ1/2〜1
◆作り方
1 キャベツは一口大に切る。
2 小鍋に水、スープの素、塩、こしょう、1を入れて火にかける。煮立ってから2〜3分煮る。
3 キャベツがやわらかくなったら、牛乳、具入りラー油を加え、再び煮立ったら火を止める。
4 器に盛り、好みでさらに具入りラー油をかけてもおいしい。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』