キャベツミルクスープ


太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らないスープ143』から一部抜粋・編集しました

■具入りラー油をアクセントに

キャベツミルクスープ

［1人分 86kcal 塩分1人分1.4g］

◆材料(2人分)

キャベツ　3枚

水　2カップ

顆粒スープの素　小さじ1

塩、こしょう　各少々

牛乳1/2カップ

具入りラー油　小さじ1/2〜1

◆作り方

1　キャベツは一口大に切る。

2　小鍋に水、スープの素、塩、こしょう、1を入れて火にかける。煮立ってから2〜3分煮る。

3　キャベツがやわらかくなったら、牛乳、具入りラー油を加え、再び煮立ったら火を止める。

4　器に盛り、好みでさらに具入りラー油をかけてもおいしい。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』