日本ハムの福島蓮投手が２６日、エスコン内で契約更改。１３００万円増の２９００万円（金額は推定）でサインした。

今季は７月から９月にかけ８試合に先発し、５勝０敗、防御率２・２５をマーク。ＣＳ最終Ｓでも８回途中２失点と好投したが、負け投手となった。

来季へ向けては１年間戦力になることを目指し、目標に掲げたのは規定投球回。「何とかリーグ優勝、日本一に貢献できるような選手になっていきたい」と意気込んだ。背番号も「９４」から「４５」に変更。「軽くなったので頑張ります」と語った。

ドラフトでは同学年の選手が大卒として入団。ドラフト１位の大川慈英投手（明大）は、高３のセンバツに同時に出場していたこともあり、当時から認識していたという。「大学で投げてるところも見て、真っすぐすごいなと２年生ぐらいのときから思っていた。聞いてみたいところもあります」と明かし、「真っすぐがすごいイメージ。なんであんなに（打者が）空振るんだろうなと思って。データも見ながらちょっと盗んでいきたいなと思います」と、ルーキーにも学び成長につなげていく。