タレントのＲＩＫＡＣＯ（５９）が俳優の長男・渡部樹也（みきや）の誕生日をお祝いした。

２６日までにインスタグラムで「ＲＩＫＡＣＯママ３１年目に突入」と書き始め「なんて早い３１年 長男とは色々、一緒に撮影をした思い出がまーまーある 小さい頃から肝がすわっている、本番はいつも最高な仕上がりでスタッフさんを驚かせ、良い作品に仕上げてくれる 誰が教えた訳でも無いのに これもまた天性なんでしょうね」（原文ママ）と１１月２５日に３１歳の誕生日を迎えた長男との思い出をつづった。

「ＣＭでは親子で抜擢（ばってき）して頂き私にとっては忘れられない一生の思い出になりました！長男は私をいつも新しい道に導いてくれる道先案内人 新しい挑戦、経験をさせてくれます ＹｏｕＴｕｂｅを進め立ち上げてくれたのも長男」と明かし、次男と３人で長男の誕生日をお祝いすることも記した。

「これからも末永くよろしくね」「息子達が同じような職種につくとは思って無かったよ」と続け、幼少期の写真などをまとめたリール動画を添えた。

この投稿にファンからは「ミキくんのお誕生日おめでとうございます」「３人でお祝いでき良かったです」「親子で 色々なお仕事をやってたのてすね」「ＣＭ好きでした 懐かし〜」など声があがっている。

ＲＩＫＡＣＯは１９９３年に俳優の渡部篤郎と結婚。９４年に長男・樹也、９８年に次男・渡部蓮が誕生するも０５年に離婚した。２人の息子は俳優、モデルとして活動中。