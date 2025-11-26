田中美佐子「66才までまだ負けなしです」 22歳長女との“腕相撲”の様子を公開「はやっ！」「美佐子さんサイコーです」「仲良し親子ですね〜」 元夫はTake2・深沢邦之
俳優の田中美佐子（66）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。「一年に一度の娘との腕相撲」と称し、長女（22）との“腕相撲”に挑む動画を公開した。
【動画】「66才までまだ負けなしです」22歳長女との“腕相撲”の様子を公開した田中美佐子
「いつも私の誕生日にやってます。今年は右と左両方やりました。私より肘から先が長くなって負けるかもと思ってたけど、勝てました！今年は負ける！と思いつつ、66才までまだ負けなしです。来年こそは、負けます」とのコメントとともに、左手と右手でそれぞれ対戦する動画を1本ずつアップ。田中は笑顔ともう片方の手でピースを見せるという余裕をのぞかせながら、左右ともに勝利した。
この投稿にファンからは「美佐子さんサイコーです ステキな親子関係」「仲良し親子ですね〜」「美佐子さん はやっ！」「さすがジャングルジムを楽々登るパワーは伊達じゃないです!?」「お母さんは強しですね」「私は息子が高校生の時に惨敗しました。それから15、6年挑んでおりません」「仲良し〜!!笑顔とっても素敵です！」「美佐子 姉さん無敗!?スゴイ」などの反響が寄せられている。
田中は、お笑いコンビ・Take2の深沢邦之（59）と1995年に結婚し、2002年12月に長女を出産。深沢とは23年6月に離婚している。
