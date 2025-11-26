TVプロデューサーおちまさと氏、BACKSTAGE取締役CCO就任「新しいメディア体験づくりに全力で取り組んでいきます」
BACKSTAGE（代表取締役：溝口勇児）は、テレビプロデューサー／クリエイターのおちまさと氏が取締役CCO（Chief Contents Officer）に就任したことを発表した。
【写真】おちまさと氏＆6歳の息子の2ショット（2枚目）
おち氏は『学校へ行こう！』『ガチンコ！』をはじめ多数の人気番組を手掛け、40歳からは企業ブランディングや投資家としても活動。同社は「新しいメディア体験（“テレビの次”）」の創出を中核戦略として掲げており、その実現に向け今後の事業拡大とコンテンツ領域の進化に伴い、クリエイティブ戦略およびIP開発体制の強化を目的として、おち氏を招聘した。
COOとしての役割はコンテンツ開発／企画監修、新規メディアプロジェクトのプロデュース、クリエイティブ戦略全体の推進。すでに複数の企画が実働段階にあり、詳細は改めて発表される。
おち氏は「BACKSTAGEの溝口さんと初めて対面した際、その向き合い方や企画への熱量に強く惹かれました。近年、企画先行型のコンテンツは難しいと言われることもありますが、溝口さん率いるチームは、その“本質的なおもしろさ”を真正面から追い求めている数少ない存在だと感じています。これまで数多くの番組を手がけてきましたが、再び本気で企画に向き合いたいと思えるパートナーと出会えたことは、私にとって大きな喜びです」とコメント。
溝口氏も「おちさんと初めてお会いした際、その卓越した発想力と企画力から、必ずご一緒する未来があると強く感じました。コンテンツへの深い洞察と創造のスピードは、これまでに出会ったクリエイターの中でも際立っています。おちさんと共に、日本のメディアを本気でアップデートしていく挑戦をさらに加速させていきます」と期待を寄せている。
