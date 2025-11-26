

ワードで墨消ししても、内部データは実は消えておらず、書き出したPDFから読み出せる。このトラブルの対策は？（筆者撮影）

「PDFから個人情報漏洩」や「謝罪文書のPDFから、代理人が書いたことがバレて炎上」……というような事件が頻繁に起こっている。これはPDFに問題があるわけではなく、PDFに対する理解が足りないから起こる問題。ドキュメントを社外に送ったり、会社の情報を発信する仕事をしている人は、迂闊なトラブルを起こさないようにPDFについてよく理解しておこう。アドビの立川太郎氏に詳しく話をうかがった。



アドビのDocument Cloudプリンシパルプロダクトマーケティングマネージャーである立川太郎氏（筆者撮影）

墨消し「したつもり」が漏洩につながる典型的事例

よくあるPDFに関する失敗のパターンをいくつかご紹介しよう。

これは、市役所など地方自治体や、大学などの発表ドキュメントで何度も起こっているアクシデント。ニュースソースとして情報公開するときに、マイクロソフト ワードやエクセルなどのアプリで一般市民の名前や住所など個人情報部分を、黒ベタにしたり、上に黒い四角の図形を配置して、その後にPDF化した資料を発表するパターン。



ワードなどで、墨ベタで塗りつぶしてからPDFに出力した場合、見えなくてもテキストは内部データとして保持されいてる。（筆者撮影）

この場合、色を変えたり図形を乗せたりしただけでは、見た目は黒く塗りつぶされていても、PDFのドキュメントの中にはテキストデータが残っている。だから、たとえば黒い部分を選択してコピーし、別のドキュメントにペーストするような方法で、隠したはずの文書の内容が掘り起こされてしまう。



PDFになっても内部にデータは残っているので、コピー&ペーストするとデータを取り出せてしまう（筆者撮影）

PDFはどのOSでもレイアウト通りに表示できることが売りなので、多くの人は「情報の外見を変更不可能にできる」と思っているが、実は本来のPDFの機能はファイルの外見を固定することにあるのではない。PDFの本来の目的は「テキスト」「画像・図形」「コメント」「メタデータ（作成者名・作成日時など）」といった複数のレイヤーをコンテナ化して保持することを目的として作られている。だから、しかるべき手順を踏めば埋め込まれたデータを取り出すこともできるし、変更することもできる。



情報を固定することが主要機能なのではなく、フォームデータに加え、テキストや、注釈、セキュリティなどをコンテナ化できることこそPDFの特徴（資料：アドビ）

PDFの特徴は「固めること」にあるのではなく「コンテナ化すること」にあるのだ。この点をしっかり理解しておきたい。

確実に個人情報を消すなら、Adobe Acrobat Proの「墨消し」を使う

ではPDFで個人情報をちゃんと消して、読み取れなくできる方法を説明しよう。

もちろん、元データの中身を本当に削除して、そこに墨ベタを描くというのも方法論のひとつだが、そういう方法だとどうしても漏れが出たりして、トラブルが起こる可能性は否めない。また手間もかかるし、レイアウトも変わってしまう。

一番便利で確実なのは、PDFの本家であるアドビがリリースしているAdobe Acrobat Proの「墨消し」機能を使うことだ。ページ全体を墨消しするか、特定のキーワードを検索して墨消しするか、手作業で指定して墨消しするか、を選ぶことができる。



Adobe Acrobat Proを使って選択した文字列を墨消しする（筆者撮影）

Adobe Acrobat Proの墨消しを使うと、その下のデータは埋め込まれたリンクなども含めて削除されるので、安心して公開することができる。

ちなみに、墨消し機能を使うと、その下のデータは永遠に失われてしまうので、基本的には別名で保存する仕様になっている。元データと、墨消ししたデータを間違えないように、しっかり名前を付けるなどして管理したい。



墨消しした場合には、別名で保存されるのが前提。混乱しないような名前を付けておこう（筆者撮影）

「メタデータ」にも注意する必要がある

もうひとつ、頻繁に起こるトラブルか「メタデータによる情報漏洩」だ。

過去にあった代表的なトラブルとしては、芸能人や政治家などで謝罪文として配布されたPDFドキュメントの作成者名が、アシスタントや代理人、広報代理店や、弁護士事務所になっていた例だ。実際にはそれらの人々がドキュメントを作るのにかかわるのは一般的なことではあるが、「深く反省し謝罪します」と書いた文書の作成者名が他人では、さらに大きな炎上になってしまうことは避けられない。

Adobe Acrobat Proがあれば、これらのメタデータを削除することができる。

また、同アプリがあればドキュメントにパスワードをかけてほかの人が開いたり、改竄したりできなくできる。

PDFでは、どの機能にパスワードロックをかけるかも選ぶことができる。機能的には大きく分けて閲覧パスワードと編集パスワードがあり、閲覧パスワードをかけるとパスワードを知らない人は開けなくなる。機密性の高い文書や、外部の人に限定配布したい資料などに閲覧パスワードが使われる。



Adobe Acrobatのパスワード機能（筆者撮影）

編集パスワードをかけられた書類は、閲覧はできるが変更はできない書類になる。仕様書やプレスリリース、決算資料、設計図など、人に配布するドキュメントだが、変更を加えられては困るドキュメントにはこの編集パスワードが使われる。



閲覧にパスワードをかけるのか、編集にパスワードをかけるのかを選択することができる（筆者撮影）

さらに、「印刷を禁止する」「コピー&ペーストを禁止する」というような権限を制御することも可能になっている。

Acrobatには、無料で配布されていて誰でも使える「Adobe Acrobat Reader」と、有償版の「Adobe Acrobat Standard」「Adobe Acrobat Pro」がある。上記墨消し機能はProでしか使えないが、パスワード機能はStandard以上で使える。メタデータの編集は一部Standard以上で使えるが、フルに編集できるのはProだけだ。

Stanadard以上は有償のサブスクリプションになるが、もし会社の公式ドキュメントを扱う部署にいるなら、Adobe Acrobat Proは必要経費だと思ったほうがいい。知らずに公開したドキュメントから思わぬ情報漏洩が起こった場合、それをはるかに超えるコストがかかることを覚悟しなければならなくなってしまう。

PDFの基本仕様と歴史を知っておくべき理由

PDFとAdobe Acrobatの関係を理解してもらうために、その基本機能とルーツの話をしておこう。

先にPDFは「コンテナ化したドキュメント」だという話をしたが、「多様なコンピュータ環境において、レイアウトや書式などの外観を保持したまま表示・印刷ができる」ということもPDFの大きな特徴だ。初期の普及期でいえばMac環境でも、Windows環境でも見た目が変わらないというのがメリットだった。また、現在、iPhoneやAndroidなどのスマホ上で見ても同じ外見を保持できる。PDF登場以前は、OSが違うと表示できなかったり、レイアウトが崩れたり、文字化けしたりするのが普通だった。

そんな中、1990年代後半から2000年代初頭に印刷・出版業界を皮切りにPDFが注目され、普及し始めた。たとえば、紙面のレイアウト、写真配置や文字組みのデザインをそのままにPDF化し、デザイン確認や、文字校正、入稿（実際にフルサイズの写真を貼り込んだ入稿は、データサイズの問題から後年になる）などに使われた。

歴史をもう少し遡ると、PDFはアドビによって1993年に公開された。最初はあまり注目されていなかったが、翌年Adobe Acrobat Readerが無料配布され、少しずつ普及が始まった。

1999年にリリースされたMac OS X（Classic Mac OSに代わって登場した、現在のmacOSのルーツ）がOSレベルでPDFに対応したのも普及に大きく貢献した。以降、macOSやiOSでは画面描画のコアにPDFベースのグラフィックスモデルを使っており、今でもその思想・APIが残っている。だから、macOSではドキュメントをPDFに出力するのも容易なのだ。

その後、2008年には、PDF仕様がISO（国際標準化機構）の管理下に置かれ、PDF 1.7がISO 32000-1として国際標準化された。つまり、PDFの仕様はアドビではなくISOが決めるようになり、世界中の企業がアドビに依存せずに自由に実装できるようになった。つまり、アドビという一企業に依存した仕様ではなく、普遍的な仕様になり、政府機関や行政でも利用されるようになったというわけだ。

こうしてISOの管理下に置かれるようになったことが、PDFが多くの人に使われるようになった理由であることは言うまでもない。

なお、一般的なPDFのほかに、政府などの公式書類を長期保存しておくためのPDF/A、印刷で使うためのデータを埋め込んだPDF/X（出版社が印刷所に入稿するときに使うのはこのPDF/X）、CAD図面の3Dデータを埋め込めるPDF/Eなど、特殊用途に使うPDF仕様もある。一般的に使うことはないが、「こういうものがある」ということを知っておけば、そうしたデータを受け取ったときに戸惑わずに済むだろう。

便利で容易に使えるPDFだが、実はけっこう複雑で、トラブルなく使うためには、その機能や特徴について、よく理解しておく必要があるのである。

（村上 タクタ : 編集者・ライター）