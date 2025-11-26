田中麗奈、45歳の“子育て”トークにSNS反響「可愛すぎんか！」「信じられない。。」
俳優の田中麗奈（45）が、26日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に北川景子（39）とともに出演。子育てについて語った。
【写真】「顔面強すぎ！」の声…『ぽかぽか』直前の田中麗奈＆北川景子
番組冒頭から「子育てで大変なこと」などをトーク。5歳の娘の育児について、合間に“足パカ”で身体を動かしたり、料理は手を抜けるところは手を抜くことを意識しているなどと語った。
田中の出演について、SNSでは「美人さんだな」「きれーやなぁ」「アラフィフ！？まじ！？まだ30くらいのイメージ」「変わらなすぎて、以前からのチャーミングままでびっくり」「可愛すぎんか！目尻のシワがあるのも逆によい！」「言ってしまえばアラフィフなの信じられない」「面影や良さはそのまま残して、年齢も重ねてるけど清潔感あって綺麗で素敵な年齢の重ね方してらっしゃる」など、驚きの声が続々。
北川との2ショットに「北川景子さんが39歳なのは信じられないが、田中麗奈さんの45歳は更に信じられない！」「北川景子と田中麗奈の顔面が強すぎる。アラフォー子持ちとか信じられない。。」などのコメントも寄せられた。
田中は、2016年2月5日にかねてより交際していた医師と結婚。19年12月に第1子女児を出産した。
2人は映画『ナイトフラワー』（28日公開）に出演。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親（北川）が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。
