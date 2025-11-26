オリックスは２６日、アンダーソン・エスピノーザ投手、アンドレス・マチャド投手と来季の契約について合意に至ったと発表した。ともに単年契約とみられる。

先発のエスピノーザは今季、ローテの一角として２３試合に登板し、５勝８敗、防御率２・９８。クオリティー・スタート（ＱＳ＝６回以上、自責３以下）を１３度マークするなど、年間を通して投手陣を支えた。

守護神のマチャドは、チームトップの５８試合に登板し、３勝６敗９ホールド２８セーブ、防御率２・２８を記録。チームにとって欠かせない２人が、ともに３年目のシーズンを迎えることが決まった。以下、両右腕のコメント。

エスピノーザ「来シーズンもバファローズの一員になれることを大変うれしく思っています。皆さんの前でプレーするのが待ちきれません。もうすでに皆さんに会えなくて寂しいです。また、私を信頼してくださった球団に心から感謝しています。皆さんのことを心から愛しています。またすぐにお会いしましょう。優勝を目指して頑張ります」

マチャド「私に日本で夢を追う機会を与えてくれたバファローズで、もう一年プレーできることは本当に光栄で楽しみです。フロント、チーム、そして、これまでずっと私を支えてくださった全てのファンの皆さんに心から感謝します。来年は優勝するために、あらゆる形でチームに貢献していきたいと思っています。オリックス・バファローズ、ありがとう。またすぐにお会いしましょう！大好きです！」