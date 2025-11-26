Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、着心地が良く睡眠の質向上をサポートするTENTIAL（テンシャル）のリカバリーウェア「BAKUNE」スウェットタイプ（新モデル）が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック L 22,814円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

独自素材を採用した新モデルがお得に登場。TENTIALのリカバリーウェア「BAKUNE」スウェットタイプが15％オフ

TENTIAL（テンシャル）のリカバリーウェア「BAKUNE」のスウェットタイプが15%オフに。

一般医療機器の新基準である「家庭用遠赤外線血行促進用衣」をクリア。血行を促進して血流を改善するほか、疲労回復にも効果があるスウェット上下セットがセール特価で販売中です。

「BAKUNE」のスウェットタイプは、2025年10月1日に新モデルを発売開始。

リニューアルに伴って生地にシアバター加工を施しており、柔らかく滑らかな肌触りで着心地の良さアップ。肌の摩擦も軽減し、気になる毛玉もできにくくなっています。

特殊繊維「SELFLAME」で血行促進＆疲労感の軽減！ 睡眠時やスポーツ後の疲労回復にもおすすめ

自らの体温によって遠赤外線を輻射させる特殊繊維「SELFLAME」を使用。体の血行が促進され、疲労や筋肉のコリを軽減します。

繊維に「SELFLAME」を練り込んでいるため、繰り返し洗濯機で洗っても長期間にわたって効果が持続します。

体を締め付けない着心地が魅力的。睡眠時だけでなく、リラックスしたい時や飛行機などの長距離移動、運動後など体を休めたい場面で着用できますよ。

サイズやカラーバリエーションも多彩。自然な寝返りや動きをサポートする可動域設計も特長

肩や腕回りの形状にこだわり、どんな姿勢でも動きやすいストレッチ性を実現。袖部分はリブ仕様になっているので、袖まくりをしてもずり落ちる心配がありません。

XSサイズから2XLまでサイズも豊富。体が大きい人や、ゆったりと着たい人などさまざまなニーズに対応しています。

ブラックやダークグレーなどカラーも6種類から選べるので、まとめ買いして家族でお揃いの部屋着にするのもアリですね。

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック L 22,814円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞TENTIALのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2025年11月26日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞プライム会員ならAmazon Mastercardに新規入会で、入会ポイントに加え初回利用で4,000ポイントをプレゼント（12/1まで）。年会費無料でいつでもAmazonでのお買い物で2%ポイントが還元されます。詳細はこちらをチェック

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは3ヶ月間99円で体験できますよ

気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazonブラックフライデー」