女優の北川景子（39）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。現在出演中のNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」を見た5歳長女の反応を明かした。

「ばけばけ」で北川は高石あかり演じるヒロイン・松野トキの親戚で、トキに武家の娘としての教養を厳しく教えるなど、トキを見守る雨清水タエを演じている。

さらにタエが物乞いに身をやつした姿も描かれたが、水曜レギュラーのゴリエが「お子さんはそういうテレビで演じているお母さんを見て、“えっ、うちって貧乏なの？”って…」と勘違いしてしまうのではないかと心配。

5歳長女と1歳長女を育てる北川は、5歳長女について「そうなんです。まさに先週、先々週ぐらいに私がお金がなさすぎて、人にお願いをするみたいなシーンがあったんですけど、見た後、凄い真顔になってしまって。“ママ、お金ないの？”って言ってきて。“おやつも買えないの？”みたいな。本気で悲しくなっちゃって」と打ち明けた。

自身は「いや、これは役だからね」と伝えたというが、「そこはちょっとやっぱり混ざってしまうみたいですね」としみじみと話した。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花が「“そうだよ”って言えばおねだりしなくなるのに」と指摘すると、北川は笑いながら「本当だ！確かに」と応じていた。