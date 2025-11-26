157.53　エンベロープ1%上限（10日間）
157.50　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
155.97　10日移動平均
155.87　現値
155.76　一目均衡表・転換線
154.87　21日移動平均
154.69　一目均衡表・基準線
154.41　エンベロープ1%下限（10日間）
152.23　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.35　一目均衡表・雲（上限）
149.94　100日移動平均
149.38　一目均衡表・雲（下限）
147.91　200日移動平均

ドル円は高値圏から修正安の動きを見せている。これまでサポートとなっていたボリンジャーバンド＋１σを割り込んでおり、目先は上値の重い展開が見込まれる。