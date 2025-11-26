テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド＋１σを割り込む
157.53 エンベロープ1%上限（10日間）
157.50 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
155.97 10日移動平均
155.87 現値
155.76 一目均衡表・転換線
154.87 21日移動平均
154.69 一目均衡表・基準線
154.41 エンベロープ1%下限（10日間）
152.23 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.35 一目均衡表・雲（上限）
149.94 100日移動平均
149.38 一目均衡表・雲（下限）
147.91 200日移動平均
ドル円は高値圏から修正安の動きを見せている。これまでサポートとなっていたボリンジャーバンド＋１σを割り込んでおり、目先は上値の重い展開が見込まれる。
