テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド＋１σを割り込む



157.53 エンベロープ1%上限（10日間）

157.50 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

155.97 10日移動平均

155.87 現値

155.76 一目均衡表・転換線

154.87 21日移動平均

154.69 一目均衡表・基準線

154.41 エンベロープ1%下限（10日間）

152.23 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

150.35 一目均衡表・雲（上限）

149.94 100日移動平均

149.38 一目均衡表・雲（下限）

147.91 200日移動平均



ドル円は高値圏から修正安の動きを見せている。これまでサポートとなっていたボリンジャーバンド＋１σを割り込んでおり、目先は上値の重い展開が見込まれる。

