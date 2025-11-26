GENERATIONS片寄涼太＆数原龍友“スタッフの指示なく”ハートポーズ披露「最高のツインボーカル」「相思相愛」とファン歓喜
【モデルプレス＝2025/11/26】GENERATIONSの片寄涼太のスタッフInstagramが、11月26日までに更新された。片寄と数原龍友の密着ショットに、反響が寄せられている。
【写真】LDH人気イケメン「相思相愛」ハートポーズショット
同アカウントは、11月21日にGENERATIONSがデビュー13周年を迎えたことを受け、東京・ダイバーシティ東京プラザにて開催された「PARTY13th MADAMADA GENEjaNIGHT」のオフショットを投稿。「スタッフの指示なく自ら（ハート形の手の絵文字）を作る我らが＃数寄」と密着してハートポーズを決める片寄と数原の2ショットも披露し「会場入りの車内でも2人で仲良く想い出トークしてました」と2人の仲の良さを伝えている。
この投稿には「最高のツインボーカル」「2人が同じグループで良かった」「数寄尊い」「ノリノリなの可愛い」「相思相愛」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆片寄涼太＆数原龍友、“スタッフの指示なく”ハートポーズ披露
◆片寄涼太と数原龍友の2ショットに反響
