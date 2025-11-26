妊娠中に夫にモラハラを受けた女性は、耐えるしかないのが現実だと思います。お腹はどんどん大きくなるため働くこともできず、お酒を飲んで発散することもできず、自由に遊びに行くこともできないため、どんどんストレスが溜まっていきますよね。そんな中、夫の不倫が発覚したら……？ 今回は、妊娠中にモラハラ発言＆不倫をした夫に妻が復讐した話をご紹介いたします。

子どもに会わせないまま離婚

「妊娠中、つわりが長引いてほとんど動けないまま臨月になりました。体調がいい日はごはんを作ったり掃除をしたりと、きちんと家事をやっていたけど、一日中寝転がっていないとしんどい日のほうが多かったんですよね。

そんな私を見て、夫は『安定期に入ったなら普通に動けるんじゃないの？』『同僚の奥さんは妊娠中だけど仕事もしてるんだぜ？』とチクチク嫌味を言ってくるようになりました。そして臨月に入った頃、なんと夫が不倫していたことがわかりました……。妻の妊娠中に不倫する人がいるとは聞いたことがあったけど、自分の夫がしていると知ったとき、頭の中が真っ白になりましたね。

夫を問い詰めると『妊娠がどれだけ大変なのか知らないけどさぁ』『やつれ切って手を抜きまくりなお前といると気が滅入るんだよ！』と逆ギレ。その瞬間、この人と子どもを育てるのなんて無理だと悟り、出産して退院したタイミングで離婚届を渡しました。夫はブチ切れていたけど、私は実家に帰って子育てをスタート。

ようやく観念したのか、半年後に夫とは離婚が成立しました。こんな人が父親を名乗る資格はないと思ったので、退院してから一度も子どもには会わせずに離婚しましたよ」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 妊娠中のモラハラ発言は、一生忘れることができませんよね。奥さんが大変な時期に寄り添ってあげられないような人が、子どもを育てられるとは思えません。離婚したのは正解だったのではないでしょうか。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。