セブチ公式キャラ・MINITEEN初のテーマカフェ「MINITEEN CAFE」東京・愛知・大阪で開催
【女子旅プレス＝2025/11/26】韓国のボーイズグループ・SEVENTEEN（セブンティーン）公式キャラクター・MINITEENのカフェ「MINITEEN CAFE」が、2025年12月18日（木）より東京、愛知にて、12月25日（木）より大阪にて、期間限定でオープンする。
MINITEENは、SEVENTEENメンバーが直接デザインに参加した全13キャラクターで構成されるオリジナルキャラクターシリーズで、メンバーそれぞれの個性やファンカルチャーを反映し、温かみのある世界観とストーリーでファンから親しまれている。
初のテーマカフェでは、パーティーを彩るクラッカー、バルーン、パーティーハットなどをイメージしたフードやデザート、鮮やかなブルーが印象的なドリンクなど、思わず写真撮影をしたくなるような、華やかでフォトジェニックなメニューを用意。
このほか、ミニアクリルスタンド、アクリルクリップ、ポストカードセット、巾着などのオリジナルアイテムや、各種特典も用意。キャラクターたちと一緒に、心癒される楽しい時間を過ごすことができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜開催概要＞
■東京/表参道：BOX cafe＆space 表参道店
2025年12月18日（木）〜2026年1月25日（日）
東京都渋谷区神宮前5-13-2 パインアンダーフラット地下1階
■愛知/名古屋：BOX cafe＆space グローバルゲート名古屋1号店
2025年12月18日（木）〜2026年2月8日（日）
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
■大阪/梅田：BOX cafe＆space HEP FIVE店
2025年12月25日（木）〜2026年2月15日（日）
大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階
◆「MINITEEN CAFE」3都市で開催
