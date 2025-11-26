今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。

11月21日（金）放送の同番組では、MCの剛力彩芽が驚きの親孝行を明かす場面があった。

今回番組では建設現場で働くギャルたちに密着した。

“溶接ギャル”としてSNSを中心に注目を集める粉すけさんは、普段はギャル全開の派手メイクでありながら、ヘルメットの下はすっぴんでネイルも完全オフ。

「半端なギャルには見られたくないので。仕事が大事だから（メイクを）しない」「派手だから、仕事ができるか不安って思われたりするので、思ったよりやるんだって思ってもらえるように集中してやっています」とプロ意識を語る。

波瀾万丈な過去を経てこの道に辿り着いた粉すけさんだが、「健やかに仕事をして、楽しく暮らしていることを伝えるのが一番の親孝行」と現在を語る姿にはスタジオも感動していた。

そんなVTRを受けスタジオでも親孝行の話題になると、剛力が「もう10年くらい前の話ですが、両親に家をプレゼントしました」とさらりと告白する。

「当時の事務所の社長に“両親に感謝として家をプレゼントしなさい”って言われて、それを目標に頑張れたんです」と感慨深く話し、ヒコロヒーも「それをきっちり実現するのがすごい」とリスペクトの言葉をおくっていた。