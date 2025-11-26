お笑いコンビ、ハライチの岩井勇気（39）と澤部佑（39）が25日放送のテレビ朝日系「テレビ千鳥」（火曜午後11時45分）に出演。事務所の大先輩をイジる企画に抗議した。

番組の企画は「色んなタイムショックを見るんじゃ!!」で、ワタナベエンターテインメントの大先輩、中山秀征をゲストに迎え、同局系クイズ番組「クイズタイムショック」の決めポーズを見るというもの。

澤部はスタジオに登場すると、「カメラ全部止めてください。許せないです」と事務所の後輩として猛抗議し岩井も「ちょっとヒデさんをそのイジり方しないでもらっていいですか」と続いた。澤部は「御大ですからね。ワタナベエンターテインメントの」と忠告した。

中山は通常の「タイムショック」を披露、その後、衣装を替えたポーズや、強風を受けながらの「タイムショック」を披露した。

中山はグリーンバックで5回連続「タイムショック」ポーズを決め、合成してどれだけブレていないかを検証した。

映像を合成している間に澤部は「これやるならこそってくださいよ。俺ら呼ばなくていいです。別に」と苦笑いした。

大悟は「そっち（ワタナベ）の上の人も怒りづらいやろ？お前らいると」と種明かしすると、岩井は「そのためじゃないですか」とつっこんだ。