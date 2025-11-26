タレント中山秀征（59）が25日放送のテレビ朝日系「テレビ千鳥」（火曜午後11時45分）に出演。自身がMCを務める同局系クイズ番組「クイズタイムショック」の決めポーズをさまざまなシチュエーションで行い、後輩芸人たちを沸かせた。

番組の企画は「色んなタイムショックを見るんじゃ!!」で、ワタナベエンターテインメントの後輩のハライチが出演。澤部佑（39）はスタジオに登場すると、「カメラ全部止めてください。許せないです」と事務所の後輩として猛抗議し岩井勇気（39）も「ちょっとヒデさんをそのイジり方しないでもらっていいですか」と続いた。

中山はスタジオで幕が上がると、その場で「タイムショック」の決めポーズをやるのみ。すぐに幕が下りて別バージョンの「タイムショック」ポーズの準備へと移った。

中山は強風を受けながらのポーズやグリーンバックで5回連続ポーズを決め、合成してどれだけブレていないかを検証した。

最後は「船の上でもブレないか」という検証を行った。

中山は屋形船に乗り、千鳥とハライチの前に現れポーズを披露した。後輩たちは爆笑していた。

屋形船の船着き場でエンディングを迎え、中山は「俺さ、『タイムショック』しか言ってないんだけど」とつっこんだ。

大悟は「全てが検証できたんで。『タイムショック』がどれだけズレてないか」と伝えると、ハライチも「あれすごかった」と声をそろえてたたえた。

ノブは「ぼくらはこうしてやらせてもらってたんですけど、（ハライチは）事務所の後輩ですよね？ゲラゲラ笑ってましたよ」と“チクリ”を入れた。

岩井は「おかしいおかしいおかしい」とつっこむと、澤部も「止めたろ、散々！」と否定した。

大悟は「（移動の）車内でぬくぬくと携帯いじってた」と二の矢を放つと、中山は「ハライチはね、そういうところある」とイジった。

番組は中山の“傘さしタイムショック”で締めるも、中山は「これ…おもしろいの？」と不安げに聞き、「俺一日中これ言ってるけど」と「タイムショック」の決めポーズのみでロケが終わったことをつっこんだ。