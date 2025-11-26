モビルスが３日続伸、ＪＲ西日本にチャットボット・有人チャットを提供◇ モビルスが３日続伸、ＪＲ西日本にチャットボット・有人チャットを提供◇

モビルス<4370.T>が３日続伸している。この日、有人チャット「ＭＯＢＩ ＡＧＥＮＴ（モビエージェント）」とチャットボット「ＭＯＢＩ ＢＯＴ（モビボット）」が、ＪＲ西日本<9021.T>がインバウンド向けに提供する忘れ物及びＱＲコード予約の「ＷＥＳＴ ＱＲ」の２つのサービスの問い合わせ対応に導入されたと発表しており、これが好感されている。



同システムは、２５年２月から本格運用を開始し、大阪万博などのインバウンド需要の増加に対応し、多言語対応のチャットシステムを実現した。利用者は、忘れ物や「ＷＥＳＴ ＱＲ」に関する問い合わせを英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語の３言語で行うことができ、導入から２カ月で忘れ物問い合わせに関する従来の電話対応と比較して、１件あたりの対応時間を約２４％削減したという。



出所：MINKABU PRESS