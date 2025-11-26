※この記事は2025年8月6日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、8月6日のカージナルス戦に1番・指名打者で先発出場した。

1回裏の第1打席は、4球目を打ってライトへツーベースヒットを放った。そして、続く2番 ムーキー・ベッツのショートゴロの間に3塁に進んだ大谷は、3番 フレディ・フリーマンの犠牲フライで生還。さらに4番 マックス・マンシーのホームランで、ドジャースは2点を先制した。

2回裏の第2打席はショートゴロ、4回裏の第3打席は空振り三振に倒れたが、7回裏の第4打席は四球を選び出塁すると、今季16個目の盗塁に成功した。

8回裏の第5打席は、4球目を打ってサードへのヒット。2番 ムーキー・ベッツのピッチャーへのヒットで大谷は3塁に進むと、3番 フレディ・フリーマンの犠牲フライで生還した。

この試合、4打数、2安打、0打点、打率は.276となった大谷。チームも12対6でカージナルスに勝利した。なお、8月7日のカージナルス戦では先発に上がる予定だ。