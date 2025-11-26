タレント・丸山桂里奈（42）が26日に都内で、ハイアール冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会・事前体験に出席。ダイエット中であると明かし、家庭内の“誘惑”について語った。

2020年9月、元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。23年2月に第1子となる女児が誕生した。

産後、現役時代比べて体重が15キロ増加。「いろいろとやばいなと思って、少しずつダイエットをしている最中」だという。

減量を試みるも、毎日の生活には沢山の誘惑が。「ダイエットがうまくいかないのは冷凍庫のせい?うちの冷凍庫の中はほぼほぼ餃子とアイス…家族の好きなものがたくさん入っている。鶏の胸肉だったり、ヘルシーな食材だったりを入れたいんですけど、本当に餃子が邪魔をして全くはいらないんです」と笑い、「冷凍庫が入らないので、子供が残したものとか全部食べちゃおうとか思う」とママならではの悩みも口にした。

この日、大容量の冷凍室を持つ同社冷蔵庫を知り「いい冷蔵庫」と大絶賛。「人間ではないんだったら何に生まれ変わりたいかって言われたら今までサッカーボールって言ってましたけど、今はハイアールの冷凍庫に生まれ変わりたい」といい、会場の笑いを誘った。