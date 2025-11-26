¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¡¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤Ø¤ÎËÜ²»¹ðÇò¡ÖÀµÄ¾¥¸¥à¹Ô¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡Ê55¡Ë¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×(²ÐÍË¸å11¡¦59)¤Ë½Ð±é¡£ÃËÀ¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é4090·ï¤â¤Î¤ªÇº¤ß¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤é¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤¬ºÇ¶á¡¢ÈþÍÆ¤ËÌÜ³Ð¤á¤á¤¿¤È¤¤¤¦37ºÐ¤Î½÷À¤«¤é¡ÖÁ´¿ÈÃ¦ÌÓ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¡¢¥·¥ß¼è¤ê¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤ÈÈþÍÆ¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤¬±ó¤¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÀ°·Á¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹ðÇò¤µ¤ì¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÇº¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÄÔ°¦º»»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¤ªÇº¤ß¤¬½µ5¤Ç¥¸¥à¹Ô¤Ã¤Æ¥Ð¥¥Ð¥¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤³¤Þ¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬¤É¤³¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢ÃËÀ¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï»ä¤Ï½÷À¤À¤«¤é¤è¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¥·¥ß¼è¤ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é»ä¤Î¥·¥ß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÊÌ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤À¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤«¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÒ´ÑÅª¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¶¼Ç÷´ÑÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ëµ÷Î¥´¶¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¤¤¤È¤¦¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢·Á¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö»ä¡¢ÀµÄ¾¥¸¥à¹Ô¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤â¤é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤«¡¢»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ï»Ä¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡ÈÌÜ¤ÏÂç¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤«¡¢¡È¤ªÉ¡¤Ï¤³¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡É¤È¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¡È²¶¡¢É¡¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÉ¡¤¤¤¤¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤â¡£¡È¤½¤³¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡¢¤³¤Î·Á¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£