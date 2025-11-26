『The Covers ザ・ビートルズ ナイト!』のプレミアム版がNHK BSで2週連続放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月20日にNHK総合で放送され、話題を呼んだ『The Covers ザ・ビートルズ ナイト!』。この番組のプレミアム版が、NHKBS・BSP4Kにて、12月に2週連続で放送になることが決定した。

■岡村和義（岡村靖幸×斉藤和義）、スターダスト☆レビュー、GLIM SPANKY、齋藤飛鳥が登場

BSのプレミアム版は、ゲストによる全編未公開トークに加え、ビートルズを軸に新規パフォーマンスやセレクションも交えて豪華ラインナップで届けられる、ここでしか観られない貴重な内容となる。

2025年はザ・ビートルズ解散から55年、2026年は日本にビートルズ・フィーバーが巻き起こった初来日から60年。そして11月、あらたに発売になった作品、『アンソロジー・コレクション』『アンソロジー4』もいま大きな話題になっている。

スタジオには、そんなビートルズから影響を受けた、世代・ジャンルを超えたアーティストが集結。ビートルズから多大な音楽的影響を受けた岡村和義（岡村靖幸×斉藤和義）、スターダスト☆レビュー、GLIM SPANKY、そしてトークゲストとして、ビートルズを愛する齋藤飛鳥が登場する。

■ゲストの未公開トークやビートルズを軸にした新規パフォーマンスも

2週にわたって放送となるBS版の第1夜は、世界を熱狂の渦に巻いたザ・ビートルズの音楽的魅力を、よりディープに届ける。それぞれの時代のビートルズの音楽的特徴や、総合版では放送にならなかったゲストによるMy Favorite Song、さらに10作目のアルバム『ザ・ビートルズ』（通称「ホワイト・アルバム」）にスポットを当て、ハードロックやヘヴィメタルに影響を与えた名曲「へルター・スケルター」を、GLIM SPANKYのカバーで届ける。初公開となるふたりのカバーパフォーマンスに注目だ。

そして、映画『ザ・ビートルズ：Get Back』に影響を受けて結成したという岡村靖幸と斉藤和義によるユニット「岡村和義」の新作「愛の匂い」もテレビ初披露。曲中のギターフレーズは、ビートルズのある曲から着想を得たというポップなラブソング。貴重な未公開トークとともに楽しもう。

BS版の第2夜では、ザ・ビートルズとカバーや、彼らが世界を席巻した60年代～70年代初頭に、日本で流行した映画音楽やポップスなどの洋楽シーンにスポットを当てる。活動初期は、多くのカバー曲をアルバムに収録してきたビートルズ。そんな彼らのカバー作品や、彼らも敬愛した音楽家 バート・バカラックの音楽と、その関係性などを深堀り。ポール・マッカートニーも深く影響を受けたというバカラック作品を、スターダスト☆レビューの新規カバーで届ける。楽曲は、映画『明日に向かって撃て』の主題歌「雨にぬれても」。スタレビが、雨傘を片手にチャーミングなアカペラパフォーマンスで贈る。

さらに、バート・バカラックが手がけたカーペンターズの名曲や映画音楽のカバーセレクション、そして60年代～70年代初頭に日本で流行した、洋楽ポップスの日本語カバーも深堀りする。当時一世を風靡した和製ポップスの名作カバーを、番組ならではのラインナップで届ける（ラインナップは後日解禁）。

なお、NHK総合版の『カバーズ ザ・ビートルズナイト！』は、NHK ONEで11月27日まで配信中。

■番組情報

NHK BS／BSP4K『The Covers ザ・ビートルズ ディープ・ナイト！』

第1夜「ザ・ビートルズ ディープ・ナイト！～マイ・フェイバリット・ソング～」

12/07（日）22:50～23:19 ※第1夜

第2夜「ザ・ビートルズ ディープ・ナイト！～ビートルズと60s＆70s洋楽～」

12/14（日）23:00～23:29 ※第2夜

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズ・ゲスト：岡村和義（岡村靖幸×斉藤和義） GLIM SPANKY スターダスト☆レビュー （50音順）

トーク・ゲスト：齋藤飛鳥

＜第1夜曲目＞

GLIM SPANKY「ヘルター・スケルター」（ザ・ビートルズ）

岡村和義「愛の匂い」（岡村和義）

【ザ・ビートルズ 名曲カバー＆未公開トーク】

岡村和義「カム・トゥゲザー」

スターダスト☆レビュー「オー！ダーリン」

＜第2夜曲目＞

スターダスト☆レビュー「雨にぬれても」

■リリース情報

2025.11.21 ON SALE

ザ・ビートルズ

BOX『アンソロジー・コレクション』

2025.11.21 ON SALE

ザ・ビートルズ

ALBUM『アンソロジー4』

