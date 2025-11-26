ソフトバンク・笹川吉康 (C)Kyodo News

　プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンＤ」が26日に開催され、ファームの各賞が表彰された。

　2025年度ウエスタン・リーグ記録表彰とスポンサー表彰、優秀選手賞の一覧は以下の通り。

◆ 表彰一覧

＜ウエスタン記録表彰＞

▼ 最優秀防御率投手賞

板東　湧梧（ソフトバンク）　防御率2.48

▼ 最多勝利投手賞

佐藤　一磨（オリックス）　勝利 10

▼ 最多セーブ投手賞

岡留　英貴（阪神）　セーブ 12

▼ 勝率第一位投手賞

板東　湧梧（ソフトバンク）　勝率.818

▼ 首位打者賞

尾田　剛樹（中日）　打率.308

▼ 最高出塁率者賞

尾田　剛樹（中日）　出塁率.392

▼ 最多本塁打者賞

笹川　吉康（ソフトバンク）　本塁打 12

▼ 最多打点者賞

笹川　吉康（ソフトバンク）　打点 64

▼ 最多盗塁者賞

福島　圭音（阪神）　盗塁 33

＜ウエスタン優秀選手賞＞

尾田 剛樹（中日）

笹川 吉康（ソフトバンク）

早川 太貴（阪神）

茶野 篤政（オリックス）

佐藤 柳之介（広島）

仲村 来唯也（くふうハヤテ）

__________________________________

＜スポンサー表彰＞※両リーグ

▼ 優秀投手賞［サンケイスポーツ選定］

佐藤 一磨（オリックス）

能登 嵩都（オイシックス新潟）

▼ 新人賞［スポーツニッポン選定］

笹川 吉康（ソフトバンク）

石塚 裕惺（巨人）

▼ 技能賞［デイリースポーツ選定］

福島 圭音（阪神）

辰見　鴻之介（楽天）

▼ 努力賞［日刊スポーツ選定］

早川 太貴（阪神）

園田 純規（巨人）

▼ 殊勲賞［報知新聞社選定］

佐藤　一磨（オリックス）

園田 純規（巨人）

▼ ビッグホープ賞［ベースボール・マガジン社選定］

イヒネ イツア（ソフトバンク）

大川 陽大（オイシックス新潟）

▼ 期待賞［在阪テレビ局選定］

福島 圭音（阪神）

▼ リーグ特別表彰

仲三河 優太（西武）

5月29日　サイクル安打達成