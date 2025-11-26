プロ野球ウエスタン・リーグの個人表彰が発表！
プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンＤ」が26日に開催され、ファームの各賞が表彰された。
2025年度ウエスタン・リーグ記録表彰とスポンサー表彰、優秀選手賞の一覧は以下の通り。
◆ 表彰一覧
＜ウエスタン記録表彰＞
▼ 最優秀防御率投手賞
板東 湧梧（ソフトバンク） 防御率2.48
▼ 最多勝利投手賞
佐藤 一磨（オリックス） 勝利 10
▼ 最多セーブ投手賞
岡留 英貴（阪神） セーブ 12
▼ 勝率第一位投手賞
板東 湧梧（ソフトバンク） 勝率.818
▼ 首位打者賞
尾田 剛樹（中日） 打率.308
▼ 最高出塁率者賞
尾田 剛樹（中日） 出塁率.392
▼ 最多本塁打者賞
笹川 吉康（ソフトバンク） 本塁打 12
▼ 最多打点者賞
笹川 吉康（ソフトバンク） 打点 64
▼ 最多盗塁者賞
福島 圭音（阪神） 盗塁 33
＜ウエスタン優秀選手賞＞
尾田 剛樹（中日）
笹川 吉康（ソフトバンク）
早川 太貴（阪神）
茶野 篤政（オリックス）
佐藤 柳之介（広島）
仲村 来唯也（くふうハヤテ）
__________________________________
＜スポンサー表彰＞※両リーグ
▼ 優秀投手賞［サンケイスポーツ選定］
佐藤 一磨（オリックス）
能登 嵩都（オイシックス新潟）
▼ 新人賞［スポーツニッポン選定］
笹川 吉康（ソフトバンク）
石塚 裕惺（巨人）
▼ 技能賞［デイリースポーツ選定］
福島 圭音（阪神）
辰見 鴻之介（楽天）
▼ 努力賞［日刊スポーツ選定］
早川 太貴（阪神）
園田 純規（巨人）
▼ 殊勲賞［報知新聞社選定］
佐藤 一磨（オリックス）
園田 純規（巨人）
▼ ビッグホープ賞［ベースボール・マガジン社選定］
イヒネ イツア（ソフトバンク）
大川 陽大（オイシックス新潟）
▼ 期待賞［在阪テレビ局選定］
福島 圭音（阪神）
▼ リーグ特別表彰
仲三河 優太（西武）
5月29日 サイクル安打達成