固い師弟の絆で、大関の座を射止めた。

大相撲の新大関昇進が正式決定した安青錦関（２１）（本名ダニーロ・ヤブグシシン、ウクライナ出身、安治川部屋）は２６日、福岡県久留米市内で行われた昇進伝達式に、二人三脚で歩んできた師匠の安治川親方（４７）（元関脇安美錦）と臨み、「大関の名に恥じぬよう、またさらに上を目指して精進いたします」と口上で決意を述べた。（滝口憲洋）

記者会見で、安青錦関は口上に込めた思いについて「もう一つ上の番付（横綱）があるので、目指したい気持ちが強い。シンプルな方が自分らしいかなと、親方と相談した。数えられないくらい練習した」と語った。

安青錦関が研修生として安治川部屋に入門したのは２０２２年１２月。来日して８か月後だった。当初、安治川親方は外国出身力士を取らない方針だったが、兵庫・報徳学園高相撲部元監督で旧知の福田耕治さん（７４）に安青錦関を紹介された。真摯（しんし）に相撲と向き合う姿に、「いい目をしていた」と引き受けた。

稽古場では、技能賞だけで６度獲得した師匠から「この体勢ならこう攻められる」「こうすれば、まわしを引ける」と、手取り足取り指導を受けた。時には一緒に酒を酌み交わしながら相撲談議に花を咲かせ、私生活も相談してきた。

初優勝を遂げ、昇進を確実にした九州場所千秋楽の夜、師匠に吉報を届け、抱擁を交わした。「一番報告したかった人なので、すごくうれしかった。自分はまだまだこれからだけど、一つの恩返しができた」と安青錦関。瞬く間に階段を駆け上がっていくまな弟子に、安治川親方は「異国から来て、相撲という文化を自分で理解しようと一生懸命やっている。まだまだ強くなる」と目を細める。この日の記者会見で、安治川親方は「弟子が（自分の番付を）超えていくのは、親方になって味わえる喜び」としみじみと語った。

親方の技を受け継ぐように、技能賞を３場所連続で受賞した安青錦関は、素朴な中にユーモアをちりばめる語り口がいつしか師匠に似てきた。「一番上を目指してやっていきたい」と安青錦関。師弟の物語には、さらなる続きが待っている。