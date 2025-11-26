上白石萌音、同世代の活躍が刺激になるのは「紅白歌合戦とオリンピック」

女優の上白石萌音（27歳）が、11月25日に放送されたバラエティ番組「みんなのベスト紅白」（NHK）に出演。同世代の活躍が刺激になるのは、紅白歌合戦とオリンピックだと語った。



メッセージとともに、これまでの紅白歌合戦の名場面を紹介する番組に、ウッチャンナンチャン・内村光良、大泉洋、上白石萌音が出演。令和のベスト紅白としてVaundyやAdo、NiziU、Creepy Nuts、YOASOBI、Official髭男dismらの映像が紹介された。



上白石が「紅白って、小っちゃいときからずっと見てるので、大人が出るものって思ってたんですけど、同世代が、どんどん活躍しているので。毎年なんかとっても誇らしくて、そういう気持ちになるの紅白とオリンピックなんですよ。そのたびに、私も頑張らなきゃ、という気持ちにさせてもらって、勇気をもらっています」と語った。