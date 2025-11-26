綾瀬はるか、最近の“ベスト紅白”は藤井風…思わず「あっ！倒れた！」と声出た

女優の綾瀬はるか（40歳）が、11月25日に放送されたバラエティ番組「みんなのベスト紅白」（NHK）に出演。最近の“ベスト紅白”は藤井風のパフォーマンスで、最後に思わず「あっ！倒れた！」と声が出たと語った。



今年の「紅白歌合戦」の司会を務める綾瀬はるかがVTR出演し、視聴者として思い出深い紅白は「小林幸子さんが毎年すごいドレスを着られて出場されるのを見て、今年はどんな装いで出られるんだろうと楽しみにしていて。思い出に残っています」と話す。



また、最近の“ベスト紅白”は藤井風の「死ぬのがいいわ」で、「何が起こるんだろうっていうパフォーマンスに目が釘付けになっていました」と話し、最後は「あっ！倒れた！」と思わず声が出たと語った。