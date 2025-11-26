13時の日経平均は971円高の4万9631円、ＳＢＧが199.55円押し上げ 13時の日経平均は971円高の4万9631円、ＳＢＧが199.55円押し上げ

26日13時現在の日経平均株価は前日比971.49円（2.00％）高の4万9631.01円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1364、値下がりは207、変わらずは35と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を199.55円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が116.32円、ファストリ <9983>が78.62円、東エレク <8035>が31.09円、ファナック <6954>が29.41円と続く。



マイナス寄与度は18.22円の押し下げでイビデン <4062>がトップ。以下、キッコマン <2801>が5.68円、ベイカレント <6532>が1.97円、キーエンス <6861>が1.67円、トレンド <4704>が1.24円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は海運、鉄鋼の2業種のみ。値上がり率1位は証券・商品で、以下、銀行、電気・ガス、情報・通信、不動産、鉱業と続いている。



※13時0分4秒時点



