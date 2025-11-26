ロシアのプーチン大統領（左）とウクライナのゼレンスキー大統領/Getty Images

（CNN）米国が提示したロシアとウクライナの「和平案」をめぐり、米政権が今週、楽観的な発言を続けているのは意図的なものであることがわかった。情報筋が明らかにした。高官が和平案について公に発言することで、和平交渉に関与するようロシア政府とウクライナ政府に最大限の圧力をかけるのが狙いだという。

情報筋によれば、トランプ米政権は、ウクライナとロシアの当局者との協議の勢いを利用し、ウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領の両者を停戦の初期合意に向けて交渉の席に着かせたい考えだ。信頼感が再び高まった状況を利用して、どちら側も協議から離脱することを困難にするため、公に交渉の賭け金を引き上げることが狙いだという。

トランプ大統領は25日、「われわれは非常に合意に近づいていると思う」と述べ、ルビオ国務長官やホワイトハウスのレビット報道官のように前向きな見通しを繰り返した。

ただし政権内では、詰めるべき点がまだ多く残っていることを認識している。情報筋によれば、ジュネーブでウクライナ側と行われた協議では、和平案の内容は当初の28項目から19項目に削減され、「大筋」で合意に達したものの、大きな争点は依然として残っている。

最大の焦点は、ロシアが初期の提案を超える大幅な譲歩を行う意思があるかどうかだ。初期の和平案については、米議会やウクライナ、欧州の同盟国の間で、ロシア寄りの内容だと広く受け止められていた。

現在アラブ首長国連邦（UAE）でロシア側と会談しているドリスコル米陸軍長官は、こうした具体的な点を詰め、交渉の勢いを保ち、両者を最終合意に近づける役割を担っている。