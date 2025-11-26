V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子西地区）のヴィアティン三重が25日（火）、ランダムブロマイド・シールを販売することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今回のランダムブロマイド・シールは、全国のファミリーマートのマルチコピー機「ファミマプリント」（一部店舗を除く）にて販売される。

第1弾は、11月26日（水）10:00～1月26日（月）23:59までの期間で、鳴海宏太・落合一輝・石橋幸大・橋本拓磨・上農涼介・永島雄大・本部翔太の7選手のランダムブロマイド・シールを販売。

そして第2弾は、2025年12月9日（火） 10:00～2026年2月9日（月）23:59の期間で、森垣陸・山下晃・森垣拓真・茂太隆次郎・髙橋堅斗・内本歩夢・相川奏の7選手を対象に販売される。

最後の第3弾は、2025年12月23日（火）10:00～2026年2月23日（月）23:59までの期間となり、対象選手は中村有晴・北田陽季・平田和聖・端滉也・川村樹生・杉本光希・宮下遥バイスディレクターの7名だ。

それぞれの期間で、対象選手のノーマルデザインとレアデザインの各7種が販売され、価格はブロマイドL判 300円・ブロマイド2L判 400円・シールL判 500円・シール2L判 700円となっている。

今回、先立って販売が開始されていたV三重女子に続いて、男子もファミマプリントに登場することになった。この機会に、近くのファミリーマートでV三重の推しの選手のブロマイド・シールをゲットしてみてはいかがだろうか。