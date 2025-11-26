元AKB48でタレントの板野友美（34）が26日、都内で行われたハイアール冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会・事前体験会に登場した。

プロ野球ヤクルトの高橋奎二投手（28）を夫に持ち、作り置きをたくさん用意するなど自炊に力を入れている。自宅の冷凍庫の容量が少ないことから「冷凍庫を買い足した」という。

板野は「日本の冷凍庫は小さいので、もっと広くなったらいいなとずっと思ってた。ふるさと納税でたくさんお肉も買ってたので、冷凍庫が大きい方がいい」と話し、ハイアールから新たに発売される冷凍冷蔵庫2商品の冷凍室の大きさにびっくり。「何品も作らなきゃいけない時に（冷凍保存しておいて）焼くだけのものがあるといいですよね」と話した。

今夏、広い家に引っ越したことを明かし、理由を「今自分で会社経営していて、社員を呼んでホームーパーティーしたいなと思って」と説明。「でもホームパーティーする時って品数が多すぎて、ポテトとか頼んじゃって、結局ウーバーしちゃったりしていた。本当は全て手作り料を振る舞いたいなと思っていたので、冷凍庫にたくさん収納できたらその夢がかなうかな」と話し、「ホームパーティーで全て手作り料理」を26年の目標に掲げた。