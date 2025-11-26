DeNAÀÐ¾åÂÙµ±¡¢550Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¡¡»øJÂçÈ´Å§¤âÄË´¶¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤À¤Þ¤À¡×
¡ÖÂÇÎ¨¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é3³ä¤ÏÀäÂÐ¤ËÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡DeNA¤ÎÀÐ¾åÂÙµ±ÆâÌî¼ê¤¬26Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢550Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤ÎÇ¯Êð1500Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÇ»¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ÏÍ··â¤ÎÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤ß¡¢73»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.241¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢16ÂÇÅÀ¡£¡ÖÁ°È¾Àï¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¤Î½àÈ÷¤È¤«¡¢»î¹ç¤ËÂÐ¤¹¤ë½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤ÏÀèÇÚÊý¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½Ð¤ë¤È¤¤Î½àÈ÷¤ÎÆñ¤·¤µ¤â·Ð¸³¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï3¥é¥ó¤ä±äÄ¹11²ó2»à¤«¤é°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÆóÅð¤ò·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤à¤Ê¤ÉCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¡£ÄÉ²Ã¾·½¸¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñÀï¤ÇÂè1Àï¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é2ÅðÎÝ¡¢Âè2Àï¤Ï¡Ö8ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤«¤éµ»½ÑÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤«¤é¼ÁÌä¤·¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤òÍèµ¨³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ®½Å¤Êºâ»º¤òÆÀ¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÂåÉ½¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢Áö¹¶¼é¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ò´Þ¤á¤ÆÆâÌî¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¡¢º£Ç¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¤Ç¤â¼é¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Öº£Ç¯¤è¤ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇÎ¨¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é3³ä¤ÏÀäÂÐ¤ËÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë