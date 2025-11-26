【ワークマンのスカート】が見た目以上に優秀！「水や雨を弾く」「ポケット付き」

そろそろ本格的な冬に向けた洋服選びを進めたいところ。大人コーデに取り入れるなら、デザインだけではなく機能性にもこだわってみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは【ワークマン】の高機能スカート。防水や多ポケットなど、日常のちょっとしたストレスを解消してくれそうなスカートをご紹介します。

雨や雪の日も使いやすい！ 防水機能付きスカート

【ワークマン】「レディースエニライトレインスカート」\2,300（税込）

雨や雪の日は服が濡れてストレス……。そんなときに便利な防水・高撥水機能付きのスカート。公式サイトによると「しっかりと水や雨を弾く」とのことで、悪天候の日や水仕事などで活躍しそうです。裾にかけてふわりと広がる女性らしいシルエット。ウエストはゴム仕様になっており、着脱楽ちんなのも嬉しいポイント。ライトベージュ・カーキグリーン・ブラックのシックな3色が揃っています。

小物の収納に便利なポケット付きのスカート

【ワークマン】「レディース撥水ベロアパイピングナロースカート」\1,780（税込）

ベロア素材で女性らしい雰囲気をまとえそうなスカート。公式サイトには「物を取り出しやすい、サイドポケットとヒップポケット付き」とあり、実用性もバッチリです。ストンと落ちるナローシルエットで、スタイルアップも期待できそう。ボリュームのあるセーターやスウェットシャツと合わせてもメリハリをつけてくれるので、冬コーデで手放せなくなるかも。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M