11月26日 発表 【スーパーリアル麻雀 Venus Returns】 2026年春 リリース予定 価格：未定

ILLUMINATIONとインフィニットループは、2026年春にリリースを予定しているPC（Windows）/Steam用VR対応2人打ち脱衣麻雀ゲーム「スーパーリアル麻雀 Venus Returns」（略称：スーパーリアル麻雀VR）のクラウドファンディングプロジェクトについて、11月23日23時59分をもって終了したことを明らかにした。

「スーパーリアル麻雀 Venus Returns」は脱衣麻雀ゲーム「スーパーリアル麻雀」シリーズの最新作。9月24日よりクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にてプロジェクトページが公開された。本プロジェクトは、開始からわずか2時間で目標金額の200万円を達成。60日間のプロジェクトでは、期間中に目標金額200万円に対し、最終的に33,804,795円の支援を集め、3,000万円のストレッチゴールを達成した。支援者は1,129名を記録している。

11月10日にSteamにおいて、本作のストアページも正式に公開され、2026年春のリリースに向けて、現在ウィッシュリスト登録を受け付けている。

□Steam「スーパーリアル麻雀 Venus Returns」のページ

【プロジェクト達成状況】

・実施期間：9月24日21時～11月23日23時59分（60日間）

・目標金額：200万円

・達成金額：33,804,795円

・支援者数：1,129人

・達成率：1,690%

・プラットフォーム：CAMPFIRE(All-In方式)

【達成記録とストレッチゴール】

・9月24日（開始2時間）：目標金額200万円達成

・9月25日：400万円達成

特刊ゲーメスト「スーパーリアル麻雀VR」特集号を追加

・9月26日：600万円達成

キャラクター毎の会話イベントを実装

・9月27日：800万円達成

みづき・綾・晶・ショウ子のお喋りイベントがフルボイス化

・9月29日：1,000万円達成

脱衣後のツンツンタイムを実装

・10月3日：1,300万円達成

復刻！当時の限定グッズ収集機能が解禁

・10月25日：1,600万円達成

リターン品にデジタルサウンドトラックを追加（Cコース以降対象）

・11月11日：2,000万円（1,000%）達成

ヒロインとの関係が一歩進んだエンディングイベント【グランドフィナーレ】の追加！

・11月20日：2,500万円達成

思い出実装を大幅にグレードアップ！時間停止も可能に

・11月23日：3,000万円達成

ゲームソフト風パッケージを作成(Fコース以降対象)

達成されたストレッチゴール内容

2,500万円達成：思い出実装を大幅にグレードアップ！ 時間停止も可能に

脱衣シーンの鑑賞機能が大幅に強化される。思い出機能に時間停止機能が追加され、好きなタイミングで時を止め、じっくり鑑賞できるようになる。

3,000万円達成：ゲームソフト風パッケージを作成（Fコース以降対象）

懐かしのゲームパッケージ風デザインの特製パッケージをリターン品として追加。Fコース以降の支援者に届けられる。

今回のクラウドファンディングでは3,000万円を達成。4,000万円以降のストレッチゴールについては今後の開発状況を見ながら、実装の可能性を検討していくとしている。

【未達成ストレッチゴール】

・4,000万円：スーパーリアル麻雀シリーズの歴代キャラクターから、ユーザー投票で1位になったヒロインをDLCで追加実装（リリース後のアップデート）

・5,000万円：ユーザー投票で2位になったヒロインをDLCで追加実装（リリース後のアップデート）

リターン品について

クラウドファンディング期間中に、支援したリターン品については、2026年2月頃、順次届けられる予定。詳細なスケジュールについては、CAMPFIRE活動報告およびメールにて改めて案内される。

「スーパーリアル麻雀 Venus Returns」ゲーム概要

ジャンル：2人打ち脱衣麻雀ゲーム

対応プラットフォーム：PC（Windows）/Steam

対応VR機器：Steam VR対応ヘッドセット

対応言語：日本語、英語（音声は日本語のみ）

価格：未定

【主な特徴】

・業界初「ゼロ距離脱衣システム」：VRヘッドセットを通じて、キャラクターが目の前で脱衣する革新的な体験

・デスクトップモード対応：VR機器を持っていない人でも楽しめる

・イラストレーター・メリーはるひな氏によるキャラクターデザイン

・フル3Dグラフィックス：現代基準のクオリティで人気キャラクター達が蘇る

【プロデューサー 松井健太郎氏 コメント】

この度は「スーパーリアル麻雀 Venus Returns」クラウドファンディングに多大なるご支援を賜り、心より御礼申し上げます。目標金額の16倍超と予想を大きく上回るご支援をいただき、あらためて本作とスーパーリアル麻雀シリーズが、今なお多くの皆さまに愛されていることを強く実感いたしました。お一人お一人の応援コメントやSNSでの拡散も含め、このプロジェクトをここまで押し上げてくださったすべての皆さまに、心から感謝いたします。

クラウドファンディングはこれで一区切りとなりますが、プロジェクトそのものはここからが本当のスタートです。お預かりしたご支援を無駄にすることのないよう、開発チーム一同、責任と覚悟をもって制作を進めてまいります。そして、皆さまにご満足いただける「スーパーリアル麻雀」の最新作をお届けできるよう、努力を重ねてまいります。

今後もCAMPFIREでの活動報告や、各種SNSを通じて進捗をお伝えしていきますので、完成まで引き続き見守っていただけましたら幸いです。

そして、もう一つお願いがございます。Steamストアページでのウィッシュリスト登録です。ウィッシュリスト登録は、リリース時の注目度を高め、より多くの方に本作を届けるための重要な指標となります。クラウドファンディングでご支援いただいた皆様はもちろん、SNSをご覧の皆様も、ぜひSteamストアページでウィッシュリスト登録をお願いいたします。

あらためまして、この挑戦にご一緒いただいたすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました！

(C)ILLUMINATION