ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、防寒＆スパイク内蔵底で雪道でもオシャレに歩くことができる、ディズニーデザイン「スパイク付きレースアップブーツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「スパイク付きレースアップブーツ」ミッキーモチーフ

© Disney

価格：9,990円（税込）

サイズ：22.5、23、23.5、24、24.5、25

ワイズ：2E相当

ヒール高さ約3.5cm、ブーツ丈約12cm、片足の重さ約500g（24.5cmの場合）

素材：合成皮革、合成底

※濡れた鉄板、大理石、タイルなどの上を歩く際は十分ご注意ください。

※防滑ソールはすべりにくい仕様になっておりますが、歩き方や道路状況により防滑性は異なります。

※室内での使用は床を傷つける可能性があります。

※スパイクは不要時おりたたんでご使用ください。

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのスパイク付きレースアップブーツ。

ボトムとバランスを取りやすいショート丈になっています。

シンプルなデザインなのもうれしいポイント！

© Disney

カラーは、どのようなコーディネートにも取り入れやすい「ブラック」と、

© Disney

カジュアルで可愛らしい雰囲気の「ダークブラウン」の2色展開です。

どちらも靴紐に通したミッキーモチーフのパーツがアクセントに☆

© Disney

ミッキーモチーフのパーツは取り外しが可能なので、シーンやコーディネートに合わせて楽しむことができます。

アッパーは風合いのいいレザー調素材を使用。

水を弾く撥水加工なので、ちょっとした雨の日でも安心して履くことができます◎

© Disney

内側（中敷きとかかと除く）は起毛素材で暖かいのも魅力的☆

© Disney

サイドのファスナーで脱ぎ履きも簡単にできます。

© Disney

底の内蔵スパイクを出せば雪道や凍った道路でも滑りにくく、安全に歩くことができます。

© Disney

ショート丈なので、パンツスタイルともスカートスタイルとも相性バッチリです。

雨の日も雪の日もコーデの主役は足元！

防寒＆スパイク内蔵底で雪道でもオシャレに歩くことができる、ディズニーデザイン「スパイク付きレースアップブーツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

