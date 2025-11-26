ミッキーモチーフのパーツは取り外しが可能！ベルメゾン ディズニー「スパイク付きレースアップブーツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、防寒＆スパイク内蔵底で雪道でもオシャレに歩くことができる、ディズニーデザイン「スパイク付きレースアップブーツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「スパイク付きレースアップブーツ」ミッキーモチーフ
© Disney
価格：9,990円（税込）
サイズ：22.5、23、23.5、24、24.5、25
ワイズ：2E相当
ヒール高さ約3.5cm、ブーツ丈約12cm、片足の重さ約500g（24.5cmの場合）
素材：合成皮革、合成底
※濡れた鉄板、大理石、タイルなどの上を歩く際は十分ご注意ください。
※防滑ソールはすべりにくい仕様になっておりますが、歩き方や道路状況により防滑性は異なります。
※室内での使用は床を傷つける可能性があります。
※スパイクは不要時おりたたんでご使用ください。
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
ミッキーモチーフデザインのスパイク付きレースアップブーツ。
ボトムとバランスを取りやすいショート丈になっています。
シンプルなデザインなのもうれしいポイント！
カラーは、どのようなコーディネートにも取り入れやすい「ブラック」と、
カジュアルで可愛らしい雰囲気の「ダークブラウン」の2色展開です。
どちらも靴紐に通したミッキーモチーフのパーツがアクセントに☆
ミッキーモチーフのパーツは取り外しが可能なので、シーンやコーディネートに合わせて楽しむことができます。
アッパーは風合いのいいレザー調素材を使用。
水を弾く撥水加工なので、ちょっとした雨の日でも安心して履くことができます◎
内側（中敷きとかかと除く）は起毛素材で暖かいのも魅力的☆
サイドのファスナーで脱ぎ履きも簡単にできます。
底の内蔵スパイクを出せば雪道や凍った道路でも滑りにくく、安全に歩くことができます。
ショート丈なので、パンツスタイルともスカートスタイルとも相性バッチリです。
雨の日も雪の日もコーデの主役は足元！
防寒＆スパイク内蔵底で雪道でもオシャレに歩くことができる、ディズニーデザイン「スパイク付きレースアップブーツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
