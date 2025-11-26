プロ野球選手の妻・板野友美、大きな冷凍庫の中身を公開 丸山桂里奈がある食材に注目
元AKB48でタレントの板野友美（34）、元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）が26日、都内で行われたハイアール 冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会に登壇した。
【写真】大きな冷凍庫の中身を公開した板野友美
板野は夫がプロ野球の東京ヤクルトスワローズ・高橋奎二投手（28）、丸山は夫がサッカー解説者・タレントの本並健治（61）ということで、自宅での食生活について言及。自宅の冷凍庫の中身を発表する場面では、板野が冷蔵庫サイズの大きな冷凍庫の中身をフリップに書いて公開した。
製氷機が占める割合が約4割を占め、そのほか鶏肉、豚肉、ハンバーグ、あげもの、アイス、うどん、作り置きなどがしっかり整理されている冷凍庫MAPに。板野は「お肉類をすごく冷凍しているなと書いてみて気づきました。ふるさと納税でもたくさんお肉を頼んで、毎日肉料理は作るので、結構かさばっています。アイスを入れられなかったりするので、2台目も買いました」とキッチン事情を明かした。
そんな中、丸山が「お肉が多い中、“やりいか”っていうのは良いところに目をつけている」と、ほかの食材とは毛色の違う食材名に注目。板野は「よく気づきましたね（笑）。私がやりいか好きなんです。塩辛とかも作ります」と明かしていた。
新商品の冷凍冷蔵庫「CORISTA」、「CORISM」は12月17日に発売される。
