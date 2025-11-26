長濱ねる、キュートなメガネ姿でにっこり 『ar』撮影動画に反響「国宝的美女！」「はい天使！」
俳優の長濱ねるが、26日までに雑誌『ar』のインスタグラムに登場。キュートなメガネ姿を披露した。
【写真】かわいすぎる！長濱ねる、キュートなメガネ姿を披露
インスタでは、動画とともに「12月12日発売 ar1月号 表紙はなんと、初カバーガール・長濱ねるさん。本日はシューティング風景をお届け。こんなに可愛いメガネ姿、見たことない…誌面では、もっともっと色んなねるさんが見られます。ねる的ベスコス初公開、読者からのお悩みに答える相談室など情報も盛りだくさん」と伝えられている。
この投稿に、ファンからは「はい天使！」「かわいすぎる！」「国宝的美女！」「かわいすぎる！」などといった感想が相次いで寄せられている。
