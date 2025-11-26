丸山桂里奈、現役から15キロ増告白 ダイエットを決意「ちょっと今やばいなって」
元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）、元AKB48でタレントの板野友美（34）が26日、都内で行われたハイアール 冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会に登壇した。
【全身ショット】ダイエットを決意！15キロ増を告白した丸山桂里奈
丸山は夫がサッカー解説者・タレントの本並健治（61）、板野は夫がプロ野球の東京ヤクルトスワローズ・高橋奎二投手（28）ということで、自宅での食生活についての話題に。
丸山は「旦那さんがもう61歳で、ほぼおじいちゃんなので（笑）。子どもが2歳9ヶ月なんですけど、同じご飯を作って、とにかく喉に詰まって死なないように、それは一生懸命やってるんですね（笑）。そこに力を入れているから、逆に私は太ってしまって現役か15キロぐらい太ってしまってちょっと今やばいなって思ってます。今は少しずつダイエットを始めてる最中ですね」と明かした。
板野は「私も旦那がスポーツ選手なので、結構自炊は頑張っています。でも、私も出産してからずっと3キロ戻らなくて、最近ダイエットをして戻しました。ずっと踊っていたので、有酸素運動をしないとやっぱり体重が落ちないなっていうのは感じていて。食事もそうですが、最近ダンスと、あとジムにも通うようにしてやっと落ちましたね」と告白していた。
新商品の冷凍冷蔵庫「CORISTA」、「CORISM」は12月17日に発売される。
