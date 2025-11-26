板野友美、大きな家に引っ越し「社員を呼んでホームパーティーがしたい」 2021年から会社を立ち上げ経営者に
プロ野球の東京ヤクルトスワローズ・高橋奎二投手（28）の妻で、タレント・実業家の板野友美（34）が26日、都内で行われたハイアール 冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会に登壇した。
【全身ショット】ピンクのエプロン姿がかわいい！ふんわりスカートの板野友美
板野はタレントに加え、2021年からアパレルブランド・Rosy luce（ロージールーチェ）を立ち上げ、現在経営者としても活躍する。
イベントで新商品の冷凍冷蔵庫を使ってやりたいことを聞かれた板野は、「ホームパーティーで全て手作り料理」とフリップで回答。今年の夏に以前よりも広い引っ越しをしたという板野は、自身が経営する会社の社員たちを呼んでホームパーティーがしたいという理由もあったそう。
その際に「料理の品数が多すぎて、結局Uberしちゃっていて。でも、本当は手作り料理を全て振る舞いたいなと思ってたので、冷凍庫が大きくてたくさん収納できたら、それこそ全て手作り料理っていうのもかなうかなと思いました」と声を弾ませていた。
新商品の冷凍冷蔵庫「CORISTA」、「CORISM」は12月17日に発売される。
この日は、元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）も登場した。
