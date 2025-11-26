自動製氷機能や食材に合わせた温度設定が可能なチルド室を搭載！ハイセンス「冷凍冷蔵庫 HR-GC360KW/HR-GC360KB」
ハイセンスジャパンより、シンプルで使い勝手の良い冷凍冷蔵庫「HR-GC360KW/HR-GC360KB」が登場します。
2025年12月上旬より発売される、自動製氷機能や食材に合わせた温度設定が可能なチルド室を搭載したモデルです。
ハイセンス「冷凍冷蔵庫 HR-GC360KW/HR-GC360KB」
発売時期：2025年12月上旬
カラー：ガラスホワイト(HR-GC360KW)、ガラスブラック(HR-GC360KB)
「HR-GC360KW/HR-GC360KB」は、インテリアに映えるスタイリッシュなガラスドアを採用した360Lクラスの冷凍冷蔵庫です。
傷がつきにくく汚れも落としやすい美しい外観に加え、日々の食生活を豊かにする充実した機能が詰め込まれています。
カラーはライフスタイルに合わせて選べるホワイトとブラックの2色が用意されています。
鮮度を守る「セレクトチルド室」と「うるおい野菜室」
最大の特徴は、ボタンひとつで温度帯を切り替えられる「セレクトチルド室」です。
生鮮食品の鮮度を保つ「微氷結」と、食材の食感や色味を維持する「チルド」を食材に合わせて使い分けることができます。
また、「うるおい野菜室」は冷気ガード仕切り板により、野菜に直接冷気が当たるのを防ぎます。
みずみずしさをキープしながら、2Lペットボトルが4本収納できるなど、使い勝手も考慮されています。
清潔な庫内と便利な自動製氷機能
庫内の清潔さを保つため、イオンの力で除菌・脱臭を行う「HI-NANO」機能を搭載。
壁面に付着した菌やニオイの原因物質に作用し、食材を新鮮に保ちます。
さらに、タンクに水を入れるだけの「自動製氷機能」も完備しています。
最短約90分の急速製氷が可能で、製氷皿や給水パイプは簡単に洗浄できるため衛生的です。
製氷時の落下音を抑える防音シートも備わっています。
ドアポケットには2Lペットボトル5本と紙パック5本が一度に入るなど、収納力も抜群。
お鍋がまるごと入る折りたたみ棚や、高さ調整可能な可動ポケットなど、整理整頓しやすい工夫が随所に施されています。
デザイン性と機能性を両立した、頼れるキッチンのパートナー。
ハイセンス「冷凍冷蔵庫 HR-GC360KW/HR-GC360KB」の紹介でした。
